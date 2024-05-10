Модель Кендалл Дженнер снялась под водой в нижнем белье

Супермодель Кендалл Дженнер стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания.

Модель позировала в цветочном розовом бюстгальтере, демонстрируя фигуру. Ей также распустили волосы и сделали «мокрую» укладку, а также легкий вечерний макияж. Съемка проходила под потоком воды. На страницах журнала она позировала в цветных купальниках и облегающих платьях на пляже. На одном из них модель скакала на коне вдоль океана.

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Кендалл Дженнер — одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Наряду с доходами от различных показов и рекламных кампаний, она также получает прибыль от своего участия в съемках семейного реалити-шоу «The Kardashians».

Накануне Кендалл Дженнер сошлась со своим бывшим после расставания с рэпером. Модель и спортсмен возобновили отношения всего через два месяца после того, как модель рассталась с рэпером Bad Bunny. Пара проводит время вместе, но старается не торопить события.