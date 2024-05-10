Россиянкам объяснили, как подобрать правильный образ на собеседование

Эксперт Дзюба: постарайтесь на собеседовании соответствовать дресс-коду компании. А чтобы узнать, есть ли он вообще, до первой встречи следует изучить не только информацию об организации, но и её корпоративную культуру. Причём часто выбор одежды зависит не только от компании, но и от должности. В любом случае не стоит пренебрегать возможностью создать приятное впечатление в том числе и благодаря внешнему виду.

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В чём пойти на собеседование женщинам

Если в компании нет дресс-кода, нужно одеться свободно, но корректно, порекомендовала в беседе с RuNews24 карьерный консультант Центра карьеры «Синергия» Алина Дзюба.

Вот несколько правил:

Внешний вид не должен быть излишне экстравагантным. Короткие юбки и открытые блузки здесь не к месту.

Не забудьте про опрятность. Одежда должна быть чистой, выглаженной и соответствовать сезону.

Волосы — чистыми и уложенными. Не стоит делать громоздкие праздничные причёски.

Макияж выберите умеренный, дневной.

В чём пойти на собеседование мужчинам

По словам HR-эксперта Ильгиза Валинурова, мужчине для такого случая обязательно нужно надеть костюм и галстук.

Кроме этого, важно уделить внимание причёске. Важно, чтобы волосы были чистыми и аккуратно уложенными.