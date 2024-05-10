Какие процедуры стоит делать женщинам после 50 лет

После 50 лет подходить к каждой косметологической процедуре нужно с особенной осторожностью, чтобы не навредить себе и получить действительно хороший результат. От выбора бьюти-услуги зависят красота и здоровье кожи. Какие эффективные косметологические процедуры, рекомендованы в 50+, «Вечерняя Москва» узнала у дерматолога, венеролога, трихолога, кандидата медицинских наук Кристины Евдошенко.

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«Альтера»

По словам специалиста, одной из предпочтительных процедур после наступления 50-летнего возраста является «Альтера». Речь идет об ультразвуковом СМАС-лифтинге, применяющемся для тех, кто мечтает получить длительный, ярко выраженный подтягивающий эффект без необходимости ложиться на операционный стол.

— В данном случае происходит воздействие сфокусированных ультразвуков на глубинные слои кожи. При достижении необходимого уровня идет образование локальных зон повышения температуры. Это приводит к коллагеностимуляции, сжатию мягкой ткани с последующим тонизированием мышц. В результате проведения манипуляции можно рассчитывать на повышение упругости кожи, увлажнение и заметный результат в борьбе с морщинами, — рассказала Евдошенко.

Также успешно подтягиваются контуры лица и шеи, что является крайне актуальным моментом для тех, кому исполнилось 50 и более лет, отметила врач.

Лазерная шлифовка лица

В настоящий момент в современной косметологии существует немало различных аппаратных методик, но наиболее комфортным, удобным и эффективным является способ, представляющий собой микс технологий, подчеркнула дерматолог. В данном случае речь идет об использовании комбинации поверхностного и глубокого лазера.

— В основе указанной бьюти-услуги лежит одновременная работа на поверхности кожи и на ее глубине, причем происходит это в одной процедуре. Таким образом воздействие идет сразу в двух направлениях. На поверхности кожи идет работа с расширенными порами, пигментацией, мелкими морщинками, рубцовыми изменениями. Параллельно осуществляется воздействие глубокого лазера, который стимулирует выработку коллагена, эластина, фибробласта, за счет чего можно достичь отличного лифтинг-эффекта. Большим преимуществом данной услуги является незначительный период восстановления после манипуляции, — заметила специалист.

Плазмолифтинг (PRP)

Данный вид терапии основан на инъекции собственной плазмы, предварительно прошедшей процесс центрифугирования, пояснила врач. После указанного метода содержание тромбоцитов повышается от трех до пяти раз. Попадание полученного состава внутрь запускает стимуляцию и выработку естественного коллагена, обеспечивает омоложение и восстановление кожи.

— Благодаря плазмолифтингу решаются проблемы косметологического характера: повышение упругости, уменьшение выраженности морщин, улучшение тона и рельефа. Очень эффективно процедура борется с пигментацией и кератозом. Отдельно стоит отметить, что данная услуга идеальна для пациентов с аллергическими реакциями, поскольку предлагает использование собственной плазмы, что сразу исключает риск несовместимости или возникновение нежелательных кожных реакций. В итоге плазмолифтинг является очень эффективной и безопасной процедурой, рекомендованной после наступления 50-летнего возраста, — заверила собеседница «ВМ».

Фотоомоложение

Это безоперационная лазерная косметологическая процедура, направленная на эффективное омоложение кожи и устранение ряда эстетических дефектов. которые невозможны при помощи других методов, сообщила врач. Уникальность данной процедуры позволяет увидеть результат сразу после первой процедуры.