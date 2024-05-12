Певица Нюша снялась в прозрачном топе

Певица Нюша снялась в новом откровенном наряде. Поп-исполнительница опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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33-летняя Нюша предстала перед камерой в розовом прозрачном топе с длинными рукавами, который сочетала с облегающими брюками-клеш. Певица также надела белые серьги из бисера и очки. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и нюдовым блеском, а стилисты — укладку с эффектом мокрых волос. Интернет-пользователи не оценили образ знаменитости.

© Газета.ru

"Хейтеров "голой" вечеринки на вас нет. Киркоров и тот приличнее был одет", "Только так не одевайтесь…", "Как же безвкусно", "Раньше была другая, сейчас совсем не та…", "Этот наряд ужасный. Лучше платье в пол", — писали в комментариях.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова. В январе появились слухи о разводе артистки и бизнесмена.

7 мая Нюша объявила о расставании с Игорем Сивовым. По словам певицы, решение расстаться после семи лет брака было обоюдным. Знаменитость заверила, что между ними с предпринимателем остались прекрасные отношения и взаимопонимание.