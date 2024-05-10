Какая помада подходит женщинам с тонкими губами

Не все женщины предпочитают подчеркивать естественную тонкость губ или морщинки вокруг рта, из-за чего часто испытывают трудности с подбором идеальной формулы, цвета и типа помады. Профессиональные визажисты назвали лучшие оттенки губных помад, призванные скрасить эти особенности. Об этом сообщает американское издание She Finds.

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Правильно подобранный оттенок помады способен мгновенно привлечь внимание к губам, придать симметрию лицу и подчеркнуть другие черты, такие как скулы и глаза.

Модельер и эксперт по красоте Маргина Деннис объяснила, что использование слишком темной помады может сделать зубы желтыми и визуально старит лицо. Кроме того, составы матовых помад часто провоцируют пересушивание губ, которые с возрастом и так естественным образом теряют влагу.

Чтобы избежать дополнительного шелушения, обветривания и сухости, специалист предостерегла от использования матовой помады темного оттенка.

— Слишком сухая формула помады может подчеркнуть морщины и сухость, — отметила специалист.

Деннис посоветовала выбирать ненасыщенные красные и фиолетовые оттенки, а помады с синим подтоном, которые зрительно делают зубы белее. Если вы все-таки хотите накрасить губы темным оттенком, то поверх помады можно нанести прозрачный блеск. Это поможет отразить немного света от темного тона и создаст иллюзию того, что губы пухлые.

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В остальных случаях специалист посоветовала выбирать более светлые тона, например классический красный цвет 1940-х годов, или помады на основе теплых оттенков.

Визажист Хизер Адесса Спадаро порекомендовала при покупке помады ориентироваться на тон кожи. Средним и теплым тонам подойдут практически любые оттенки. Однако более холодные тона, как правило, лучше всего смотрятся с красными оттенками на основе синего.

Нейтральным оттенкам подойдут помады с голубым подтоном, розовые или персиково-красные. Оливковые оттенки великолепно смотрятся с кораллово-красными.

Если есть желание попробовать красный, Спадаро предложила начать с блеска соответствующего оттенка или карандаша и более прозрачной помады.