Стилист Бородиной перечислил лайфхаки для колготок из капрона

Звездный стилист Алеко Надирян перечислил лайфхаки для колготок из капрона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Эксперт дал несколько советов, чтобы носить колготки из капрона.

«Заморозить, чтобы колготки стали более прочными, попробуйте слегка сбрызнуть их водой и поместите на 30-40 минут в морозилку. Также надо постирать колготки перед первой ноской в холодной воде. А сделать колготки более стойкими поможет горячая вода. Просто залейте новые колготки кипятком и оставьте на 40 минут», — написал Надирян.

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Он также посоветовал использовать лак, он поможет сохранить не только прическу, но и колготки. А чтобы не порвать колготки при надевании, лучше всего делать это в одноразовых перчатках.

Недавно Алеко Надирян высмеял дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.