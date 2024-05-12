Телеведущая Тина Канделаки призналась, что делает микротоки для лица

Журналистка, телеведущая и продюсер Тина Канделаки поделилась секретом молодости в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Один из поклонников Тины Канделаки поинтересовался, какие процедуры она делает у косметолога. 48-летняя телеведущая призналась, что в последнее время ходила на лазерное омоложение лица Clear and Brilliant, микротоки и RF-лифтинг. По словам знаменитости, после этих процедур у нее просто идеальная кожа.

Недавно Тина Канделаки раскрыла секрет "фантастического" тела. Фанат спросил у телеведущей, что более эффективно для тела: спорт или общий массаж. Журналистка заявила, что лучше всего совмещать и то и другое.

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"И спорт, и массаж, особенно лимфодренажный. Тело будет выглядеть абсолютно фантастически", — ответила Тина Канделаки.

10 мая телеведущая показала, как выглядела в студенческие годы. Продюсер опубликовала фотографию, на которой позировала в центре Москвы. Тина Канделаки стояла в синем платье на фоне Красной площади.

Известно, что в 90-е знаменитость поступила на факультет журналистики Тбилисского государственного университета. А в 2008 году окончила факультет международных отношений РГГУ в Москве.