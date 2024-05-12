Модели купальников, которые под запретом для женщин старше 50 лет

Женщинам старше 50 лет не стоит носить купальники без бретелей, а также модели из полупрозрачной ткани и с большим количеством декора. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

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"В первую очередь женщинам старше 50 лет я рекомендую отказаться от купальников без бретелей. Наиболее яркий пример – это бандо. С возрастом грудь у многих дам требует дополнительной фиксации. Поэтому, чтобы лучшим образом подчеркнуть силуэт, все-таки следует выбирать модели с бретелями", – пояснила она.

Кроме того, женщинам старше 50 лет лучше избегать мини-бикини.

"В этом возрасте зона живота не всегда бывает идеальной. Поэтому, если есть сомнения, стоит выбирать раздельный купальник с широким низом на высокой посадке либо слитную модель, которая визуально вытянет фигуру и поможет скорректировать силуэт", – отметила Скороходова.

Слитный купальник со всевозможными вырезами – монокини – тоже не лучший вариант для женщин старше 50 лет. На них эта модель может смотреться чужеродно, предупредила эксперт.

Помимо того, не стоит надевать полупрозрачный купальник, поскольку он будет выглядеть вульгарно и неуместно, говорит стилист. Чтобы смоделировать фигуру, эксперт посоветовала носить купальник с пляжными аксессуарами. Например, с парео, легкой накидкой, широкополой шляпой и необычными соломенными сумками.

Ранее были названы модели джинс, которые не рекомендуется носить после 50 лет. В частности, стоит избегать фасона скинни, поскольку слишком обтягивающая вещь может подчеркнуть несовершенства фигуры. Также лучше не покупать джинсы с вышивкой, заклепками и прочим обильным декором. Это будет вносить в образ неряшливость и смотреться слишком молодежно. Отказаться рекомендуется и от моделей с низкой посадкой.