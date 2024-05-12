В Сети обсуждают роскошный гардероб Меган Маркл для поездки в Нигерию

После короткого визита в Лондон принц Гарри на три дня отправился в Нигерию — на этот раз прихватив с собой супругу. Эта поездка также проходит в рамках поддержки «Игр непобежденных», которые по инициативе Гарри с 2014 года проводятся для военнослужащих, получивших ранения или инвалидность во время службы.

© Super.ru

Меган Маркл — по собственным словам, не большая любительница публичности — в этот раз явно разошлась. Каждый день герцогиня демонстрирует по несколько нарядов. Причем что ни образ, то целая история. Чего только стоит платье от ее подруги-дизайнера Хейди Меррик с говорящим названием, намекающим на британскую королевскую семью.

© Super.ru

После этого наряда, вызвавшего жесткую критику из-за своей неуместности, Меган примерила канареечно-желтое платье Carolina Herrera стоимостью более 350 тысяч рублей. Интересно, что оно напрямую связано с наследниками Сассексов: впервые герцогиня надела его на день рождения старшего сына Арчи, а затем для объявления своей второй беременности. Неужели это тонкий намек?

© Super.ru

Кроме того, за эти два дня Меган успела выгулять элегантный белоснежный брючный костюм Altuzarra, белое платье St. Agni, традиционную нигерийскую юбку, полученную в подарок, и ярко-красное платье от местного дизайнера Oríré. Последнее, по словам Меган, она выбрала потому, что в начале поездки совсем не вписывалась в красочный нигерийский стиль со своими нейтральными нарядами.

© Super.ru

Увы, пользователи Сети оказались беспощадны к модным выходам герцогини.

«Какая же у нее плохая память. Раньше она жаловалась, что королевская семья заставляет ее носить нейтральные цвета — а теперь оказалось, что это ее стиль», «Традиционную юбку подарили явно, чтобы она хоть раз надела что-то уместное», «Почему она все время в вечерних платьях? Это не показ мод!», «Принцесса Диана посещала другие страны скромно — в простых джинсах и рубашках», «Встречаться с главами государства и школьниками с открытой спиной — это моветон. А все эти переодевания нужны, только чтобы перетянуть на себя внимание с настоящих героев дня — раненых солдат», — обсуждают читатели таблоида Daily Mail.

А как вам гардероб герцогини?