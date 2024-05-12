В Сети обсуждают роскошный гардероб Меган Маркл для поездки в Нигерию: «Это не показ мод»
После короткого визита в Лондон принц Гарри на три дня отправился в Нигерию — на этот раз прихватив с собой супругу. Эта поездка также проходит в рамках поддержки «Игр непобежденных», которые по инициативе Гарри с 2014 года проводятся для военнослужащих, получивших ранения или инвалидность во время службы.
Меган Маркл — по собственным словам, не большая любительница публичности — в этот раз явно разошлась. Каждый день герцогиня демонстрирует по несколько нарядов. Причем что ни образ, то целая история. Чего только стоит платье от ее подруги-дизайнера Хейди Меррик с говорящим названием, намекающим на британскую королевскую семью.
После этого наряда, вызвавшего жесткую критику из-за своей неуместности, Меган примерила канареечно-желтое платье Carolina Herrera стоимостью более 350 тысяч рублей. Интересно, что оно напрямую связано с наследниками Сассексов: впервые герцогиня надела его на день рождения старшего сына Арчи, а затем для объявления своей второй беременности. Неужели это тонкий намек?
Кроме того, за эти два дня Меган успела выгулять элегантный белоснежный брючный костюм Altuzarra, белое платье St. Agni, традиционную нигерийскую юбку, полученную в подарок, и ярко-красное платье от местного дизайнера Oríré. Последнее, по словам Меган, она выбрала потому, что в начале поездки совсем не вписывалась в красочный нигерийский стиль со своими нейтральными нарядами.
Увы, пользователи Сети оказались беспощадны к модным выходам герцогини.
«Какая же у нее плохая память. Раньше она жаловалась, что королевская семья заставляет ее носить нейтральные цвета — а теперь оказалось, что это ее стиль», «Традиционную юбку подарили явно, чтобы она хоть раз надела что-то уместное», «Почему она все время в вечерних платьях? Это не показ мод!», «Принцесса Диана посещала другие страны скромно — в простых джинсах и рубашках», «Встречаться с главами государства и школьниками с открытой спиной — это моветон. А все эти переодевания нужны, только чтобы перетянуть на себя внимание с настоящих героев дня — раненых солдат», — обсуждают читатели таблоида Daily Mail.
А как вам гардероб герцогини?