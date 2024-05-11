Меган Маркл обвинили в лицемерии из-за выхода в платье «Виндзор»

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл раскритиковали из-за выхода в платье «Виндзор» в Нигерии. Об этом сообщает Harper.

Герцогиню Меган Маркл обвинили в лицемерии из-за выхода в платье от дизайнера Хайди Меррик из коллекции 2018 года под названием «Виндзор». По их мнению, она не может носить такие наряды из-за отказа от королевских полномочий.

В пятницу, 10 мая, принц Гарри и Меган Маркл прибыли с официальным визитом в Нигерию. Пару пригласил посетить страну начальник штаба обороны Нигерии. Пара посетила школу и встретилась с начальником штаба, а во второй половине дня принц Гарри встретился с ранеными военнослужащими в госпитале.

8 мая принц Гарри выступил по случаю 10-летия «Игр непобежденных» в соборе Святого Павла. При этом Меган Маркл пропустила торжественную церемонию. Инсайдеры говорили, что принц Гарри может увидеться с отцом, если монарх не будет слишком занят. Однако встреча все-таки не состоялась.