Кимоно: модная деталь образа — как выбрать, с чем сочетать

Кимоно уже довольно давно находятся на модной сцене и, похоже, в ближайшее время никуда не денутся. Да, это весьма экстравагантный предмет одежды, который не всякая модница рискнет надеть, но какие потрясающие можно создавать образы! Вы можете использовать их как для повседневной носки, так и для официальных мероприятий — рассказываем, как это сделать.

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Что такое кимоно?

Это традиционная одежда в японской культуре. Кимоно появилось еще в V веке и до сих пор используется японцами.

«Традиционное кимоно имеет Т-образную форму с большими рукавами. Силуэт, как правило, очень свободный. Обычно они шелковые, но также бывают из атласа, крепа и льна. Большинство из кимоно яркого цвета с цветочным, геометрическим или каким угодно еще узором, они завязываются поясом, который называется оби.

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Традиционное кимоно может состоять из 12 различных слоев, и это очень тяжело при ношении. К счастью, единственное, чего не нужно делать нам — это пытаться соблюсти все правила ношения кимоно, как у японцев. У нас все равно не получится, да это и ни к чему. Давайте представим, что мы заменяем обычный пиджак или куртку на кимоно: и тогда понять правила стилизации будет проще и быстрее», — объясняет стилист Андрей Медведев.

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Кимоно универсальны

Они отлично подходят летом в качестве повседневной одежды на пляж — например, с купальником. Также их можно использовать как халат, когда вы отдыхаете дома.

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«Кимоно изумительно сочетаются с простой белой майкой и джинсами, с шелковыми платьями на бретельках, с деловой сорочкой и брюками — словом, везде, где вы могли бы надеть сверху блейзер, оверсайз-рубашку или шаль, можно смело брать кимоно», — говорит Андрей.

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Кимоно можно носить распахнутым

Это непринужденный образ, который обычно носят в теплые месяцы. Детали тут играют первостепенное значение.

«Если вы наденете тапочки на босу ногу и джинсовые шорты, получится пляжный вариант. При каблуке и дорогой кожаной сумке будет деловой стиль, а для городской прогулки выбирайте джинсы и балетки или сникерсы», — говорит стилист.

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Используйте пояс

Завязанное кимоно придает более торжественный и строгий вид и является традиционным способом ношения. Добавление кожаного или тканого пояса поможет придать бохо-стиль.

Крупные ювелирные украшения хорошо сочетаются с кимоно

«Тут почти невозможно переборщить — можно надеть сразу много колец, браслетов и бус, и они будут уместны. Только помните о том, ваша ли это архетипическая история», — напоминает стилист.

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Кимоно удобно брать в отпуск

Важный момент: этот халат очень поможет вам в отпуске. Оно защитит вас от солнца на пляже, от прохладного бриза спасет вечером.