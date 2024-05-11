Сара Джессика Паркер снялась в сериале с сумкой за €12 тысяч

Звезда сериала «И просто так», актриса Сара Джессика Паркер снялась в сериале с сумкой люксового бренда. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Для выхода на публику она предпочла сумку Gucci Jackie, украшенную 900 стразами и светло-золотой фурнитурой. Стоимость изделия составляет €12 тысяч. В кадре актриса позировала в зеленой рубашке с белым бантом, пышной розовой юбке и голубых туфлях. Волосы ей собрали в хвост и распустили нижние пряди.

Сара Джессика Паркер вышла замуж за Мэттью Бродерика в 1997 году. У пары есть сын Джеймс и дочери Мэрион и Табита. Девочки появились на свет благодаря суррогатной матери.

В середине января белая юбка-пачка, в которой Сара Джессика Паркер идет по Нью-Йорку во время начальных титров сериала, была продана за $52 тысячи на аукционе Julien's. Известно, что художница по костюмам Патриция Филд, работавшая над сериалом, купила эту трехъярусную юбку с атласным поясом за $5 на распродаже.