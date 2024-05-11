Светлана Бондарчук показала фото в крошечном бикини

Телеведущая, модель и блогерша Светлана Бондарчук занялась йогой в бассейне. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя Светлана Бондарчук позировала в крошечном зеленом бикини. Блогерша выполнила одну из асан в йоге лежа на воде в бассейне. Уже несколько дней она отдыхает в Марокко вместе с мужем и друзьями.

Бондарчук замужем за продюсером Сергеем Харченко, их свадьба состоялась в 2020 году. Пара познакомилась на вечеринке у общего знакомого, бизнесмен подошел к журналистке и попросил ее номер телефона. Звезда не спешила вновь связывать себя узами брака, поскольку 25 лет состояла в отношениях с режиссером Федором Бондарчуком. В августе 2023 года телеведущая сообщила о пополнении в семье. Она показала в соцсетях фото с сыном Петром и отметила, что ребенку уже полгода.

У Светланы также есть двое детей от первого брака с режиссером Федором Бондарчуком: сын Сергей и дочь Варвара. В марте стало известно, что модель обратилась в суд, чтобы разделить совместно нажитое имущество с бывшим мужем.