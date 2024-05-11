Ирина Безрукова словно нашла секрет вечной молодости. Актриса с каждым годом ничуть не меняется. Поклонники в недоумении — как знаменитости удается сохранить молодость? Секрет оказался прост — надо правильно спать.

В новом интервью вечно молодая и прекрасная актриса Ирина Безрукова рассказала, как правильно спать, чтобы сохранить молодость и красоту, дав организму качественно восстановиться в ночное время. Первое, на что обратила внимание знаменитость — это шторы, не пропускающие никакой свет. По словам Безруковой, спать надо в полной темноте и лишь тогда вырабатывается «тот самый мелатонин — гормон молодости».

В спальне актрисы отсутствует телевизор, поскольку Ирина убеждена, что перед сном не нужно ни смотреть телевизор, ни находиться в гаджетах из-за опасности излучения. А вот телефон в спальной комнате актрисы присутствует, но на большом расстоянии от постели.

Перед сном Безрукова хорошо проветривает комнату и на 15 минут зажигает аромалампу (она же выполняет функции увлажнителя) и капает в нее какое-нибудь масло — франжипани или лаванды. Впрочем, успокаивающий аромат лаванды Ирина использует и в другом виде. Звезда хранит постельное белье рядом с лавандовыми мешочками, чтобы какое-то время оно пахло этим растением.

С помощью таких маленьких хитростей, уверяет актриса, можно обеспечить себе качественный ночной сон и подарить телу и коже в частности возможность хорошо восстановиться.