Хорошо сохранились: знаменитости за 50, которые прекрасно выглядят

Красота и молодость после 50 лет не всегда заслуга пластических хирургов и косметологов. Кто-то и кисель вместо маски для лица использует и выглядит моложе своих лет.

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Екатерина Одинцова — 52 года

Бизнесвумен не боится публиковать свои снимки без макияжа и с радостью делится секретами красоты и молодости. Одинцова предпочитает стареть красиво и не ленится ежедневно выполнять бьюти-рутину. Конечно, звезда не обходится без помощи косметолога и делает инъекции гиалуроновой кислоты.

«Да, я слежу за собой, это не генетика, а просто труд, усилие, порой боль. И, конечно же, деньги», — говорит Екатерина.

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Светлана Бондарчук — 55 лет

Светлана Бондарчук утверждает, что ни разу не делала пластических операций. Сохранять молодость ей помогает регулярный уход, который занимает много времени и сил. Женщина ухаживает за собой в домашних условиях и не тратит время на косметологов, но проходит курс иглотерапии у опытного специалиста. Также, оставаться в хорошей форме ей помогает йога на ежедневной основе.

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Дженнифер Энистон — 55 лет

Голливудская актриса ценит то, что дано ей природой. Поэтому о пластике Дженнифер даже не думает. Сохраняет молодость она своими силами: спа-процедуры, инфракрасная сауна и т.д.

А вот с уходом Энистон не заморачивается: «Я думаю, что с годами уход за кожей должен стать проще. Меньше значит больше, меньше макияжа, меньше суеты и больше естественности. Я обнаружила, что каждый раз, когда я пытаюсь сделать какую-нибудь причудливую прическу или макияж, это только все портит».

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Валерия — 56 лет

Певица выглядит намного моложе своих лет. Она придерживается правильного образа жизни и ухаживает за кожей с помощью подходящей косметики. Кроме того, артистка посещает кабинет косметолога, где делает мощные и нетравматичные процедуры, например, глубокий инфракрасный лифтинг на аппарате BBL.

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Рената Литвинова — 57 лет

Литвинова много времени уделяет тренировкам, хоть и не любит пахать в зале. Вот, например, актриса занимается растяжкой. Женщина не позволяет себе много есть и акцентирует внимание на здоровой пище. Рената не экономит на омолаживающей косметике, но уверяет, что никогда не ляжет под нож пластического хирурга.

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Ингеборга Дапкунайте — 61 год

Большая составляющая секреты красоты и молодости актрисы — уход за кожей лица и телом. Но нельзя исключать и генетику — Дапкунайте всегда была стройной. Но, конечно, с возрастом приходится прилагать усилия, чтобы хорошо выглядеть. Она много времени проводит в спортзале, а вот к косметологу, в отличие от многих не ходит. Звезда использует только натуральные средства по уходу за кожей и даже не брезгует использовать кисель вместо маски для лица.

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Деми Мур — 62 года

А вот Деми Мур без пластических операций не обошлась. Если посмотреть на архивные снимки звезды, то можно увидеть, как она изменилась. Актриса прибегала к ринопластике, маммопластике, контурной пластике лица, блефаропластике и т.д. Конечно, хирурги постарались над красотой Мур, но знаменитость и сама прилагает усилия к сохранению молодости. Экс-супруга Брюса Уиллиса тренируется в спортзале, правильно питается, исключила алкоголь. В уходе за кожей придерживается того же правила, что и ее коллега Дженнифер Энистон.