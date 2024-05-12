Какие средства для умывания наносят вред коже

Сегодня многие используют специальные средства для умывания и очищения кожи лица. Однако важно, чтобы очищение было мягким, не ощелачивало, сохраняло гидролипидную мантию.

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"Если средства оставляют ощущение скрипа - это тревожный знак. Они наносят вред и гидролипидной мантии, и микробиому", - подчеркнула косметолог Ксения Вебер.

Когда уход подобран правильно, на коже не появляется ощущение стянутости, не возникает желание срочно ее увлажнить, отпадает необходимость отдельно пользоваться тоником. Современные очищающие средства сохраняют баланс кожи в равновесии без тонизирующих средств, добавила эксперт.

Также есть категория людей с сухой кожей, которые нуждаются в средствах, буквально воссоздающих гидролипидную мантию. В народе подобные кремы называют питательными. Они создают на коже некую пленочку - окклюзию. Изготавливают их на основе масел: ши, жожоба, авокадо. Главный признак того, что такой крем действительно нужен коже, - ощущение комфорта сразу после нанесения.

В целом очищение - база любого ухода.

"Очищать кожу необходимо от поверхностных загрязнений и продуктов ее жизнедеятельности. Плюс к этому мы ежедневно наносим косметические средства, компоненты которых неминуемо окисляются. Окисление - источник свободных радикалов, которые являются врагами и красоты, и здоровья. Поэтому мягкое очищение необходимо", - отметила Ксения Вебер.

К мягким очищающим средствам косметолог отнесла гидрофильные масла и пенки для умывания.