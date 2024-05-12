Как выбрать солнцезащитные очки: тренды 2024—2025 года

С разгаром весны, особенно в преддверии лета, перед многими встает актуальный вопрос — какие выбрать себе солнцезащитные очки? Не облегчает ситуацию и огромный выбор данного аксессуара. Существует множество разных типов очков из различных материалов и каждый имеет свои нюансы. URA.RU, на основе отзывов от различных стилистов рассказывает, на что стоит обращать внимание при выборе очков и какие в настоящий момент более трендовые.

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Выбор по форме лица

Выбор солнцезащитных очков — это искусство, отмечает стилист и руководитель креативного отдела бренда DreamWhite Ли Грант. В первую очередь, он советует обращать внимание на форму лица и основывать свой выбор аксессуара именно на этом.

По его словам, овальной форме лица подойдут большие и выразительные модели. Круглой — прямоугольные или квадратные очки, которые помогут визуально сбалансировать пропорции. Для лица в форме сердца стоит выбирать широкие оправы, а угловатые черты смягчатся с помощью круглых очков. Удлиненное и овальное лицо украсят квадратные модели с широкой оправой.

Квадратные и прямоугольные модели подчеркнут особенности овального лица, в то время как овальные и круглые лучше подойдут для квадратной формы лица. Трапециевидные и многоугольные очки станут отличным выбором для тех, кто желает выделиться и добавить оригинальности в свой образ, отмечают стилисты.

Отличия в материалах

Материал также играет большую роль, подчеркнул стилист. Пластиковые оправы легки и доступны в различных цветах, металлические более классические и при этом износостойкие. Деревянные оправы же могут добавить образу оригинальности.

Также он добавил, что в палитре цветов стоит рассматривать не только классический черный вариант, но и более яркие или пастельные оттенки, которые помогут создать определенное настроение или дополнить образ.

Тренды последних лет

В текущем сезоне моды 2024—2025 годов в тренде остаются разнообразные формы и оправы: от классических авиаторов и «кошачьего глаза» до круглых «леннонов» и геометрических многоугольников. Особое внимание стоит уделить спортивным очкам, которые прочно вошли в моду и адаптировались под городской стиль.

Не менее популярны и такие формы, как «Бабочка» и «кошачий глаз», которые добавят изюминку в любой образ. Такие советы дал ведущий офтальмолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Владимир Агеев.

Популярные виды очков

Круглые очки

Солнцезащитные очки с круглыми линзами, известные как «ленноны», продолжают пользоваться популярностью с 2022 года. Этот аксессуар легко вписывается в различные стили, за исключением строгих деловых ансамблей, где более уместными будут очки других форм.

Название «ленноны» вдохновлен образом музыканта Джона Леннона. От других моделей круглых очков эти отличаются относительно маленьким размером линз, а рамки могут быть выполнены из разнообразных материалов.

Квадратные очки

Очки с квадратной оправой станут отличным выбором для тех, кто стремится выделиться и подчеркнуть свою индивидуальность. Эта модель особенно подходит для владельцев овального и продолговатого типа лица, визуально балансируя их пропорции. В то же время, они могут придать дополнительный вес квадратным чертам и подчеркнуть скулы.

Квадратные очки гармонично сочетаются с одеждой, имеющей аналогичные геометрические детали, такие как воротники с квадратным вырезом. Также хорошо сочетается с уличной модой и классическими костюмами в темной цветовой гамме.

Прямоугольные очки

Прямоугольные очки являются модификацией популярных квадратных моделей и отличаются своей универсальностью. Их форма может немного варьироваться от более вытянутых до слегка закругленных вариантов. Это классический выбор, который подходит большинству людей, а металлическая оправа добавит изысканности и строгости образу.

Овальные очки

Овальные очки, с их правильной геометрической формой, выделяются элегантностью и дискретностью. Они станут прекрасным дополнением к деловому или классическому стилю, не привлекая излишнего внимания. Оправы таких очков идеально подойдут людям с овальными и квадратными чертами лица.

Спортивные очки

Спортивные очки — это выбор для тех, кто ценит нестандартные решения и комфорт. Они характеризуются необычной формой и плотным прилеганием к лицу, что обеспечивает максимальную защиту от солнца. Эти очки подходят не столько под конкретную форму лица, сколько под смелый образ и жизненное кредо.

«Кошачий глаз»

Эта модель очков занимает одно из лидирующих мест в мире благодаря своей универсальности. Они сочетают в себе элементы круглых, овальных и прямоугольных очков, дополненные изящным акцентом в стиле «кошачий глаз».

Такая форма напоминает очертания кошачьих глаз — округлость с легким вытяжением к вискам. Небольшой элемент таинственности делает их подходящими для любого образа, добавляя лишь нотку интриги, без излишеств.

«Бабочка»

Оправа «Бабочка» выделяется среди множества вариантов солнцезащитных очков своей особенной формой. Она напоминает «кошачий глаз», но имеет более мягкие и плавные линии, что делает ее менее выразительной и более утонченной. Этот стиль, вдохновленный формой крыльев бабочки, не только служит эстетической функции, но и обеспечивает надежную защиту для глаз.