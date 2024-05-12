Телеведущая Анфиса Чехова выложила фото в купальнике

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала снимки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя Анфиса Чехова устроила фотосессию в номере отеля. Перед камерой телеведущая позировала в красном купальнике с акцентными белыми полосками и халате. Артистка лежала на кровати.

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Анфиса Чехова рассказывала, что часто посещает косметологов для сохранения молодости и красоты. Знаменитость подчеркивала, что ей крайне важно как можно дольше поддерживать себя в форме, поскольку она публичный человек, работающий на телевидении. 2 мая актриса пожаловалась на осложнения после ботокса. Она опубликовала свое фото и призналась, что у нее возник птоз верхнего века из-за инъекций.

"Мой глаз упал. Один выглядит как обычно, а второй как будто бы еще не проснулся. Спящий глазик. Это произошло из-за ботулотоксина, когда мы пытались выровнять с косметологом мои брови", — заявила Анфиса Чехова.

При этом телеведущая отметила, что врач не виноват в произошедшем. По словам знаменитости, "это те самые риски, которые несут все люди, колющие себе ботокс". 7 мая Анфиса Чехова опубликовала откровенное видео. Она позировала топлес.