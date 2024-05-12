Актриса Зендая снялась в розовом мини-платье с декольте

Голливудская актриса Зендая стала лицом нового выпуска журнала Vogue Australia. Фотографии были опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На обложке 27-летняя Зендая предстала в элегантном образе. Актриса позировала в пыльно-розовом мини-платье Louis Vuitton с декольте и открытыми плечами, которое подчеркнуло ее фигуру. Знаменитость дополнила наряд несколькими кольцами и браслетом. Визажисты сделали Зендае нюдовый макияж, а стилисты — легкую укладку. Автором съемки выступил фотограф Джош Олинс.

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В апреле Зендаю и Тома Холланда засняли на премьере фильма "Претенденты", которая состоялась в Лондоне. Актриса появилась на публике в белом платье-макси с открытой спиной и бантом на голове. Том Холланд вышел в свет в светлом костюме. Один из гостей закрытого мероприятия заснял, как влюбленные обнимали и целовали друг друга.

Недавно Зендая стала лицом выпуска британского журнала Vogue. Актриса позировала на обложке в спортивном образе. Она надела темно-синюю куртку с красными лампасами, которую сочетала с бежевыми мини-шортами и белыми кроссовками на липучках. Зендая была с темными волосами и короткой стрижкой.