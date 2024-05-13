54-летнюю Дженнифер Лопес заподозрили в приеме «Оземпика»

Американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес после выхода на Met Gala заподозрили в приеме модного у звезд «Оземпика». Соответствующие комментарии публикует Daily Mail.

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54-летняя знаменитость посетила ежегодный бал в блестящем облегающем платье, которое подчеркивало ее фигуру. При этом она отказалась нижнего белья, частично демонстрируя обнаженное тело.

Поклонники, в свою очередь, оценили внешний вид артистки в комментариях под материалом.

«Она намного тоньше, чем обычно... Ужасно!», «Оземпийское изобилие», «Да, она выглядит намного стройнее, я тоже задавался этим вопросом!», «Она больна?», «О, "Оземпик", это ты?», «Не ожидала от Джен», — возмутились они.

В апреле фанаты уличили 43-летнюю Кристину Агилеру в приеме «Оземпика». Поп-исполнительница поделилась снимком, на котором предстала в корсете с красными тканевыми вставками, черной куртке и брюках карго.