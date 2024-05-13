Стилист рассказала, какие купальники не стоит носить женщинам старше 50 лет

Женщинам старше 50 лет не рекомендуется выбирать купальники без бретелей, в том числе бандо. Об этом «Москве 24» рассказала стилист Анна Скороходова.

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«С возрастом грудь у многих дам требует дополнительной фиксации. Поэтому, чтобы лучшим образом подчеркнуть силуэт, все-таки следует выбирать модели с бретелями. <...> В 90% случаев я бы также рекомендовала отказаться от низкой талии. Если есть некоторые несовершенства в зоне бедер или живота, то их лучше корректировать с помощью высокой посадки», — отметила эксперт.

Кроме того, она советует избегать мини-бикини, а также купальники с вырезами – монокини и полупрозрачные варианты. Вместо этого, по словам стилиста, лучше покупать классические модели купальников с различными принтами. Скорректировать фигуру при этом можно с помощью пляжных аксессуаров — парео, легкой накидки, широкополой шляпы, добавила Скороходова.

В апреле Анна Скороходова говорила, что в 2024 году в тренде будут купальники в стиле ретро, которые в том числе помогут скорректировать фигуру. Кроме того, в моде в этом году будут асимметричные модели, которые также помогут скорректировать фигуру и добавят неординарности образу, добавила она.