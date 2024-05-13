Зендея снялась в топе на голое тело и трусах для Vogue

Американская актриса, танцовщица и модель Зендея снялась в откровенном образе для австралийской версии журнала Vogue. Соответствующее фото появилось на сайте глянцевого издания.

© Global Look Press

На размещенном черно-белом снимке 27-летняя знаменитость предстала перед камерой в топе с длинными рукавами, который она надела на голое тело, и трусах с высокой посадкой люксового бренда Schiaparelli. Видно, что изделия украшены декоративными подвесками в виде замков и капель.

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Кроме того, звезда популярного телесериала «Эйфория» попозировала в синем платье марки Burberry, оформленном глубоким декольте, а также блестящем боди Stella McCartney.

В апреле Зендея появилась на публике в оголяющем тело наряде и привлекла внимание фотографов. Актрису заметили на премьере фильма «Претенденты», на которую она пришла в нежно-розовом платье с откровенным вырезом под грудью.