Как быстро избавиться от засоса? Понадобятся лед и йод

Дерматолог Мухина: засосы могут заживать до двух недель. Люди стараются поскорее избавиться от этих гематом и всячески их маскируют, так как в обществе такие проявления отношений не очень приветствуются. Но заживать они могут довольно долго. Всё потому, что засос — это, по сути, кровоподтёк. Рассказываем, что предпринять, чтобы он прошёл поскорее.

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Что такое засос

Засос образуется тогда, когда клетки крови просачиваются через стенки подкожных капилляров, но самого разрыва сосуда не происходит, рассказала Life.ru врач-косметолог, дерматолог Марият Мухина. Она отметила, что синяки имеют поверхностное расположение в дерме и выглядят как сине-красная сливающаяся сыпь.

Как избавиться от засоса

В первые сутки лучше всего как можно скорее приложить лёд. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее уйдёт синяк. На второй день можно сделать на месте засоса йодную сетку и начать пользоваться сосудистыми гелями, имеющими в составе рутин, гинкго билоба, экстракты бодяги, центеллы азиатской, фукуса пузырчатого или донника. Эти вещества помогут укрепить стенки сосуда и улучшить кровообращение, а значит, гематома рассосётся быстрее.

Ещё один способ быстро избавиться от такого синяка — смешать ранее упомянутый гель с аналогичной мазью и сделать компресс на 30 минут, накрыв места засоса плёнкой. Пропорции должны быть 1:1, чтобы не получить ожог.

Эксперт отметила, что если засосы появляются слишком часто, то есть смысл проверить свёртываемость крови, а именно сделать коагулограмму.

Засосы считаются признаком страсти в отношениях, но нравятся такие проявления любви далеко не всем, как и, впрочем, сама интимная близость. О том, почему секс вдруг перестал приносить удовольствие, «Секрет» подробно рассказал в этом материале.