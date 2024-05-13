Nike выпустил необычную куртку-палатку

Известный американский бренд спортивной одежды и аксессуаров Nike удивил поклонников новинкой. На днях в продажу поступило пончо в размере оверсайз, которое трансформируется в одноместную палатку.

© Nike

Чудо-куртка представлена в рамках коллекции Nike ISPA Summer 2024. В неё также вошли толстовки на подкладке и походные брюки. Но больше всего внимания привлекает, конечно, Metamorph Poncho. С целью побега на природу теперь можно не брать огромный туристический рюкзак, а просто надеть пончо и по прибытии на место назначения сделать из него палатку.

© Nike

Пончо Nike ISPA сшито из нейлона и содержит молнии и лямки для разных вариантов сборки. Достаточно большой объём позволяет завернуться в него три или даже четыре раза, и как уже было сказано, поставить палатку.

Компания позиционирует новинку в качестве «защиты от солнца», оно прекрасно подойдёт, например, для однодневных музыкальных фестивалей. В ней можно разместиться с комфортом и послушать любимых артистов. В планах Nike выпустить также водонепроницаемую версию, чтобы можно было укрываться и в дождливую погоду.