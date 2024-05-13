Популярная плюс-сайз-модель снялась в наряде без нижнего белья

Популярная канадская плюс-сайз-модель Сара Аллаби снялась в откровенном наряде без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Манекенщица поделилась серией снимков, на которых предстала в облегающем желтом платье длины мини, оформленном тонкими завязками на бедре и вырезом на талии. При этом на размещенных кадрах видно, что Аллаби решила отказаться от трусов и бюстгальтера.

© Соцсети

Подписчики восхитились внешний видом знаменитости в комментариях под постом.

«Ты очень привлекательная», «Замечательная женщина», «Само совершенство», «Желтый — определенно твой цвет», «Шикарный образ», — писали они.

В апреле австралийская плюс-сайз-модель Ариэлла Нисса снялась в откровенном виде и показала несовершенства тела крупным планом. Тогда инфлюэнсерша, поддерживающая идеи бодипозитива, предстала на размещенном фото в бикини с пестрым принтом. При этом она повернулась к камере спиной и продемонстрировала целлюлит на бедрах.