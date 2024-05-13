Учимся у Ирины Шейк и Дуа Липы, с чем и как носить корсет

Корсеты теперь не только для того, чтобы носить их под одеждой, как это было во времена напудренных париков и кринолинов. Некоторые из наших любимых знаменитостей носят их как часть повседневных нарядов — и нам вовсе не зазорно брать с них пример. Составили модный гид по корсетам, основываясь на звездных образах.

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С брюками и джинсовой курткой

Как Игги Азалия. Это образ для активной и жизнерадостной женщины, которая не прочь подчеркнуть свои потрясающие формы.

«Если вам хочется слегка приглушить сексуальность, выбирайте обычные джинсы или брюки прямого кроя, а каблуки замените на кроссовки», — советует стилист Маша Ведерникова.

С короткой юбкой

Смотрим на Меган Фокс.

«Она надела облегающий цветочный топ с суперкороткой юбкой с серебряными блестками, приталенный пушистый свитер розового цвета с воротником и рукавами из перьев, розовые мюли на платформе и взяла пушистую розовую сумку. Это образ, несомненно, для вечеринки или парадного выхода. Если убрать розовость, пушистость и платформы (заменим на кеды или балетки), получим вполне рабочий вариант на каждый день», — утверждает Маша.

А вот следующий вариант тоже от Меган Фокс — горячий и бескомпромиссный в своей гламурности. Тут без вариантов, все прямолинейно и в лоб: это образ будуарный и роскошный.

«Впрочем, если набросить сверху кимоно, снять каблуки и поменять прозрачные колготки на джинсы-скинни или плотные цветные леггинсы… Все равно получим экстравагантный образ, лучше всего подходящий для бунтарей», — смеется Маша.

Поверх рубашки, с широкими брюками

Учимся у Джиджи Хадид, как сочетать несочетаемое. Она выглядела великолепно в корсете без бретелек цвета слоновой кости поверх розовой рубашки на пуговицах, с мешковатыми белыми брюками, розовыми туфлями и розовой сумкой.

«Классический пример того, когда в базе вещи прямого покроя (даже из мужского гардероба, кстати!), но корсет играет первую скрипку — и сразу создает образ», — объясняет стилист.

С очень широкими штанами низкой посадки

Еще один пример того, как причудливо и интересно сочетается классика и современность.

«Дуа Липа надела черный корсетный топ с длинными рукавами, брюки с низкой посадкой, ботинки на платформах и бандану-бейсболку. Эпично! Просто брать и повторять образ (штаны можно взять и спортивные с лампасами, например — или обычные джинсы-бойфренды), да и с головным убором можно поиграть», — добавляет Маша.

С джинсами и пальто

Хейли Бибер вообще можно считать настоящей иконой стритстайла. Вот, например: черный кожаный корсетный топ с мешковатыми джинсами с высокой талией.

«Прибавляем пальто (летом можно заменить на пыльник или платье-рубашку в пол) и черные кожаные ботильоны. Стильно, просто и подойдет для любой оказии», — заключает Маша.

С деловым костюмом

Корсет со строгим костюмом в монохроме? Почему бы и да? Белла Хадид надела белый корсетный топ без бретелек с белыми брюками и блейзером.

«Если его застегнуть и заменить украшения на менее броские, то вполне можно отправляться и на деловые переговоры. Универсально! А заменив вечером блейзер на куртку из денима, а туфли на сникерсы, можно идти в кино с подругой», — утверждает Маша.

А вот примерно та же вариация, но куда более провокационная и откровенная! Та же Белла Хадид, в белом же костюме, но какой контраст.

Гламурно и спортивно разом

Тут, конечно, ирония и шик. Ирина Шейк выбрала оранжевый корсетный топ из латекса в сочетании с мешковатыми брюками с низкой посадкой.

«Если прибавить пиджак, получим более формальный образ. А вот шелковая рубашка или даже вязаный топ позволят отправиться в таком виде в ресторан или на свидание», — рассуждает Маша.

Платье, чулки и каблуки

Классика корсетной моды.

«Если взять монохром (белого цвета), то можно и под венец. В таком виде, как у Дуа Липа, уместно появиться на красной ковровой дорожке. Других вариантов, кажется, нет», — говорит стилист.

С майкой и леггинсами

Удивительно, но Ким наша Кардашьян порой предлагает очень практичные и подходящие всем образы.