Cемь советов дерматолога, как ухаживать за жирной кожей летом

Лето прекрасно тем, что кожа может чувствовать себя более увлажненной. К сожалению, для некоторых людей теплое время года становится настоящим мучением, потому что лицо начинает лосниться, словно румяный блин на сковороде.

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Если вы заметили, что летом ваша кожа кажется более жирной, знайте, что это вполне нормально.

«Ваши сальные железы вырабатывают масло, которое покрывает и защищает кожу», — объясняет дерматолог Ирина Куроедова.

Когда летом погода более теплая и влажная, вы больше потеете, что способствует увеличению выработки жира и снижению клеточного обмена, говорит она. В совокупности это может закупорить поры и увеличить риск появления прыщей. Но с этим можно что-то сделать. Вот несколько секретов летнего бьюти-ухода именно за жирной кожей.

Смените увлажняющий крем

«При повышенной влажности может показаться, что вам вообще не нужен увлажняющий крем, но не забывайте, что жара и пот также могут привести к сухости и раздражению летом», — говорит Ирина.

Переход от более тяжелого увлажняющего средства к легкому поможет сохранить поры чистыми.

Добавьте салициловую или гликолевую кислоты

Салициловая и гликолевая кислоты отшелушивают кожу, что помогает очистить поры от повышенной выработки жира, поэтому дерматолог рекомендует летом добавлять в уход за кожей любую из них по мере возможности. Эти активные ингредиенты можно найти в таких продуктах, как очищающие средства, тоники или сыворотки. Салициловую кислоту можно использовать утром или вечером, но если вы решили использовать гликолевую кислоту, придерживайтесь ее ночного применения.

Изначально выберите один продукт (не оба) и постепенно добавляйте его в свой уход. Это поможет избежать возможного раздражения.

«Начните с использования салицилового или гликолевого средства два раза в неделю, а затем увеличьте его количество, если оно подходит вашей коже. И обязательно используйте солнцезащитный крем, так как оба средства могут сделать лицо более чувствительным к солнцу», — объясняет Ирина.

Рассмотрите возможность применения ретиноидов или ретинола

Это производные витамина А, они доступны как в безрецептурных, так и в рецептурных препаратах.

«Я большая поклонница ретиноидов для общего здоровья дермы, но они также могут уменьшать выработку жира, поскольку сужают сальные железы», — говорит Ирина.

Она добавляет, что некоторые люди не решаются использовать ретиноиды или ретинолы летом, потому что они могут сделать кожу более чувствительной к солнцу. Однако вы можете смело использовать их круглый год.

«Обязательно наносите их вечером и используйте солнцезащитный крем широкого спектра SPF 50, а также используйте другие меры защиты от ультрафиолета, например, носите широкополую шляпу», — предлагает Ирина.

Смените солнцезащитный крем

Ирина говорит, что поиск подходящего средства может занять какое-то время, но начать можно со спортивного солнцезащитного крема на гелевой основе, который хорошо впитывается, или с легкого и не содержащего масел. На этикетке этих средств также может быть указано, что они «не вызывают высыпаний».

Используйте промокательную бумагу

Это тонкий лист, который впитывает масло и уменьшает блеск кожи, не портя макияж. По совету дерматолога, когда вам нужно удалить немного масла с кожи, вы можете аккуратно провести «промокашкой» по Т-зоне (лоб, нос и подбородок).

Попробуйте немного пудры

«После того как вы промокнете кожу, нанесите на макияж немного бронзирующей пудры, поскольку она также поможет впитать излишки жира», — говорит Ирина.

Другой вариант — использовать минеральную пудру для загара, которую можно нанести в середине дня.

Ищите матирующие средства

Праймеры — это средства, которые наносятся после процедуры ухода за кожей и перед макияжем — они придают коже ровный тон. Многие праймеры являются «матирующими», и вы можете найти их, найдя в названии слова «mattifying» или «matte».

«Эти средства впитывают жир с поверхности кожи благодаря таким ингредиентам, как кремнезем», — рассказывает Ирина.

Некоторые из них также содержат салициловую кислоту, чтобы дополнительно контролировать жир. К матирующим средствам также можно отнести спрей для закрепления макияжа (используется после макияжа), а также пудру, солнцезащитные кремы и тональные средства. Наносите их на все лицо, если хотите, или сосредоточьтесь на Т-зоне, чтобы контролировать жирность по мере необходимости.