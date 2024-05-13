Как правильно носить винтажные вещи

С чего начать, если хочется поддержать тренд на винтажные вещи и ввернуть в свой гардероб пару раритетных одёжек?

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В последние пару лет в России наблюдается бум селективных секонд-хендов и магазинов винтажной одежды. Пока одни с удовольствием отправляются туда на поиски сокровищ, другие до сих пор удивляются, как вообще можно носить старые вещи. По-настоящему качественной одеждой и аксессуарами пользуются не просто годами, а десятилетиями. Но важно правильно застилизовать эти предметы, чтобы они не выбивались из современного гардероба. Как это сделать, рассказывает в новом выпуске блога "Короче, Омск" стилист-имиджмейкер Виктория Клочкова.

Специалист предупреждает, что не все вещи, извлечённые из маминого шкафа или бабушкиного комода, стоит надевать на себя.

- Винтаж - это оригинальные изделия, которым больше трёх десятков лет. Но не вся тридцатилетняя одежда - винтаж. Как отличить просто устаревшие модели от действительно винтажных штучек? В последних должен очень чётко прослеживаться модный дух времён их создания, - рассказывает Виктория Клочкова и даёт ещё несколько советов.

Сколько вещей с историей можно надевать одновременно и при этом не быть похожим на барахольщика? Какой винтажный верх подобрать к современным джинсам? Как решиться на покупку вещи с чужого плеча? Об этом - смотрите в видео.