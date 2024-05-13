Эффект мокрых волос: идеи стильных укладок от стилиста

Wet hair — стиль, который точно стоит попробовать этим летом вслед за голливудскими красотками вроде Зендеи, которая просто обожает подобную укладку. Стилист Полина Анисимова подсказала нам несколько актуальных вариантов wet look для вечерних выходов.

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Без пробора

Вариант с wet-укладкой без пробора будет отличным вариантом для девушек с высоким лбом, а также для тех, кто хочет подчеркнуть глаза.

Полина:

«Перед тем как высушить волосы, нанесите пенку для укладки и зачешите волосы по центру назад, чтобы скрыть пробор. Далее просушите их и нанесите гель. Еще раз зачешите волосы назад».

Кудри

Мягкие кудри хорошо смотрятся на волосах ниже плеч.

«Для такой укладки лучше использовать диффузор. Подсушите волосы, предварительно нанеся пенку. Смотрите, чтобы волосы не были слишком сухими. Нанесите гель и сделайте мягкие кудри с помощью диффузора. Можно закрепить укладку лаком», — поясняет стилист.

Объемная укладка

Если не хочется совсем прилизанного эффекта, можно разнообразить wet hair с помощью шпилек для волос.

Полина:

«Обычно wet hair в привычном понимании не подходит девушкам с тонкими волосами, поэтому можно сделать дополнительный объем. Повторяем манипуляции с зачесыванием волос с середины, закрывая пробор, но при этом формируем объем на затылке и подбираем волосы с висков, закалывая их невидимками».

Волосы на затылке также закрепляем заколками, чтобы удержать объем под тяжестью геля.