Парикмахер назвала идеальную форму челки, которая подходит всем

Челка-шторка подходит при любой форме лица, рассказала Москве 24 стилист-парикмахер Галина Тоторина. По ее словам, аккуратнее стоит быть с прямыми плотными, массивными челками: квадратное лицо они могут визуально расширить, превратив его в маленький прямоугольник, а прямоугольное, наоборот, сделать квадратным.

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"Хотя последнее даже может пойти на пользу, если в образе важно подчеркнуть жесткость линий и дерзость. Но это должно быть продумано и выгодно подчеркиваться одеждой", – пояснила эксперт.

Обладателям круглого лица прямая плотная челка может пойти, если как бы "разбить" ее и сделать текстурной. И только людям с треугольной формой лица такие челки можно носить смело.

"Им в целом идет практически все, потому что такие лица выглядят очень мило", – подчеркнула мастер.

Очень пойдет такая челка и круглолицым девушкам, а обладательницы треугольного лица станут выглядеть с ней еще более женственно, отметила эксперт. Правда, у такой челки есть неприятная особенность – она лезет в глаза. Но это можно решить с помощью простого лайфхака: стричь ее треугольником, то есть делать центральные пряди покороче (таким образом, чтобы они были чуть выше бровей).

Боковые пряди при этом должны быть чуть ниже скул. Тогда челка не станет мешать, будет отлично смотреться и легко укладываться, заключила Тоторина.

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