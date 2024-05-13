Образ Дженни из Blackpink назвали самым стильным на Met Gala 2024

Неделю назад, 6 мая, прошло самое шумное и популярное мероприятие в сфере моды — Met Gala 2024. Темой этого года была «Спящие красавицы: возрождение моды». Весь мир следил за выставкой, обсуждая наряды звезд. Многие образы получились потрясающими, а вот некоторые вызвали лишь смех и осуждение.

© Popcake.tv

Среди участников мероприятия была и Дженни из южнокорейской группы BLACKPINK. Ранее сообщалось, что Met Gala посетят и остальные участницы коллектива, но на красной дорожке появилась одна только Дженни. Она покорила всех своим нежным образом, который понравился поклонникам девушки.

© Popcake.tv

Для важного дня к-поп исполнительница выбрала темно-синее платье мини с длинной накидкой от бренда Alaia. На платье был вырез на талии и цепь с жемчужинами. Дженни собрала волосы в красивый пучок и дополнила образ нежными серьгами. Все хвалили внешний вид девушки, отмечая, что ее наряд получился очень элегантным и стильным.

Так думают не только ее поклонники, но и многие большие издания. Дженни стала самой стильной знаменитостью по версии Billboard, MTV, Elle, Vogue, Rolling Stone, Harper’s Bazaar и многих других модных журналов. Фанаты поздравляют артистку и отмечают, что никогда не сомневались в ее вкусе и стиле. Screenshot