Дженнифер Лопес раскрыла секрет своего экстремального похудения

На прошлой неделе в Нью-Йорке состоялся торжественный бал Института костюма Met Gala 2024. Светское мероприятие посетило большое количество известных персон. Среди гостей вечера отметилась американская певица и актриса Дженнифер Лопес. На ковровую дорожку знаменитость вышла в роскошном платье, которое отлично подчеркнуло ее соблазнительные изгибы.

Поклонники высоко оценили наряд стройной красавицы Джей Ло. Однако многие посчитали, что артистка злоупотребляет популярным ныне препаратом для снижения веса. Пользователи Сети выразили опасение по поводу состояния здоровья певицы.

Однако переживать, судя по всему, не стоит. В недавнем выпуске шоу «В прямом эфире с Келли и Марком» Дженнифер Лопес рассказала, что на самом деле помогло ей похудеть. Слова знаменитости приводит издание «Daily Mail».

По словам Джей Ло, сейчас она вовсю занята подготовкой к своему музыкальному туру. Артистка также недавно была задействована в съемках фильма «Поцелуй женщины-паука». Актриса и певица признается, что очень много двигалась, поэтому ее форма такая «боевая».