Стилист Зендеи назвал пять домов моды из ее «черного» списка

Стилист Лоу Роуч в беседе с подкастом «The Cutting Room Floor» назвал пять домов моды, с которыми его подопечная Зендея предпочитает не сотрудничать. Причина – эти бренды отказывались одевать актрису на заре её карьеры. «Я бы определил большую пятёрку - Saint Laurent, Chanel, Gucci, Valentino и Dior. Они бы все сказали: «Нет, попробуйте снова в следующем году. Она слишком зелёная. Её нет в нашем календаре», - пояснил Роуч во время интервью.

© Inc-News

«Я всё ещё храню их ответы, - продолжил он. - С тех пор, как она (Зендея) снялась для американского Vogue (в 2017-м), она не ни разу не надела продукцию этих брендов. И продолжает это делать».

Роуч, помогающей звезде «Претендентов» и «Дюны» с её 14-и лет, подчеркнул, что модели «большой пятёрки» актриса примеряла для съёмок в журналах, но никогда не демонстрировала на публичных мероприятиях.

«Она ещё ни разу не надевала Dior для выхода на красную дорожку. Она никогда не надевала Chanel на красную дорожку – ни на пресс-конференцию, ни на фотокол, никогда. Первый раз, когда она появилась в Valentino, случился только после подписания контракта (с модным домом)».

Больше года назад сам стилист прекратил сотрудничать со звёздами Голливуда и перестал консультировать их по вопросу нарядов. Исключение он сделал только для своей любимицы Зендеи. Для прошедшего бала балу Met Gala 2024 Лоу подобрал ей два образа. Прибыла актриса на мероприятие в кастомном платье от Maison Margiela авторства Джона Гальяно. Вторым стал архивный наряд от Givenchy, который придумал также Гальяно. Роуч также стоял за оригинальными появлениями Зендеи в рамках недавнего пресс-тура фильма «Дюна: Часть вторая», где она демонстрировала «межгалактические образы».