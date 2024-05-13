Какие солнцезащитные очки выбрать: самые трендовые варианты

Какие солнцезащитные очки выбрать: 7 самых трендовых вариантов сезона
Стильный аксессуар и защита от солнца — то самое «2 в 1», которое заставляет модниц всего мира скрупулезно выбирать солнцезащитные очки.
Разбираемся, на какие модели стоит обратить внимание в этом сезоне.
Удлиненный прямоугольник
Если хочется подчеркнуть скулы и удлинить овал лица, отдаем предпочтение именно удлиненной форме. Впрочем, как бы ни стремилась геометрия к прямым углам, абсолютно не возбраняется, если внешние углы будут приподнятыми на манер «кошачьего глаза».
«Клабмастеры»
Массивные верхние дуги и более тонкие нижние (которые, кстати, вообще могут отсутствовать) — такая модель всегда считалась универсальной классикой. «Клабмастеры», или как их еще называют «броулайнеры», были придуманы в 1947 году и по сей день являются удачным вложением средств.
Авиаторы
Если вам показалось, что авиаторы вышли из моды, то вам лишь показалось. Созданный в 1936 году для пилотов аксессуар быстро завоевал публику и вряд ли когда-то исчезнет с радаров. Этой весной популярность каплеобразной формы вновь взлетела вверх. Полет нормальный: тестируем авиаторы и с массивной оправой тоже.
Узкий овал
Миниатюрные очки, которые подходят практически под каждую форму лица, существуют вне трендов. Они способны сделать изящным любой образ, смягчив черты лица. Если хочется добавить яркости, выбираем разноцветные линзы — синие, розовые, желтые.
Оверсайз
Оверсайз, с которым мы давно сроднились в одежде, не мог не коснуться аксессуаров. К гипертрофированно большим украшениям все уже привыкли, а чем хуже очки, закрывающие половину лица? Маленький нюанс: стараемся не перегружать картинку другими крупными деталями.
Акцентная оправа
Солнце требует сочных красок в духе поп-арта. Причем оправа может быть как монохромной (в том числе неоновой), так и с недремлющим анималистическим принтом или другим узором. Если же подобные эксперименты вам чужды, выбирайте белую оправу в стиле Мэрилин Монро.
Маска
Вариант для дерзких и смелых. Неоднозначные очки, похожие на спортивную маску, уже несколько сезонов не покидают fashion-арену, легко подстраиваясь под те или иные тенденции. Этой весной маски подружились с легендарными авиаторами: вместо железной перемычки на переносице — стекло.