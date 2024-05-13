Какие солнцезащитные очки выбрать: самые трендовые варианты

Стильный аксессуар и защита от солнца — то самое «2 в 1», которое заставляет модниц всего мира скрупулезно выбирать солнцезащитные очки.

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Разбираемся, на какие модели стоит обратить внимание в этом сезоне.

Удлиненный прямоугольник

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Если хочется подчеркнуть скулы и удлинить овал лица, отдаем предпочтение именно удлиненной форме. Впрочем, как бы ни стремилась геометрия к прямым углам, абсолютно не возбраняется, если внешние углы будут приподнятыми на манер «кошачьего глаза».

«Клабмастеры»

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Массивные верхние дуги и более тонкие нижние (которые, кстати, вообще могут отсутствовать) — такая модель всегда считалась универсальной классикой. «Клабмастеры», или как их еще называют «броулайнеры», были придуманы в 1947 году и по сей день являются удачным вложением средств.

Авиаторы

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Если вам показалось, что авиаторы вышли из моды, то вам лишь показалось. Созданный в 1936 году для пилотов аксессуар быстро завоевал публику и вряд ли когда-то исчезнет с радаров. Этой весной популярность каплеобразной формы вновь взлетела вверх. Полет нормальный: тестируем авиаторы и с массивной оправой тоже.

Узкий овал

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Миниатюрные очки, которые подходят практически под каждую форму лица, существуют вне трендов. Они способны сделать изящным любой образ, смягчив черты лица. Если хочется добавить яркости, выбираем разноцветные линзы — синие, розовые, желтые.

Оверсайз

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Оверсайз, с которым мы давно сроднились в одежде, не мог не коснуться аксессуаров. К гипертрофированно большим украшениям все уже привыкли, а чем хуже очки, закрывающие половину лица? Маленький нюанс: стараемся не перегружать картинку другими крупными деталями.

Акцентная оправа

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Солнце требует сочных красок в духе поп-арта. Причем оправа может быть как монохромной (в том числе неоновой), так и с недремлющим анималистическим принтом или другим узором. Если же подобные эксперименты вам чужды, выбирайте белую оправу в стиле Мэрилин Монро.

Маска

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Вариант для дерзких и смелых. Неоднозначные очки, похожие на спортивную маску, уже несколько сезонов не покидают fashion-арену, легко подстраиваясь под те или иные тенденции. Этой весной маски подружились с легендарными авиаторами: вместо железной перемычки на переносице — стекло.