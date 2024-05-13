Dior показал капсульную коллекцию в коллаборации со Stone Island

Модный дом Dior показал новую капсульную коллекцию в коллаборации с популярным брендом Stone Island. Креативный директор Ким Джонс решил поэкспериментировать и соединить люкс со спортивной эстетикой. И ему удалось!

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«Stone Island я ношу с тех пор, как был ещё подростком. Раньше я мог позволить себе всего одну вещь. Я помню, как копил на худи с маленькой нашивкой, когда мне было около 19 лет», — рассказал сам Джонс

Коллекция представлена в нежных пастельных оттенках, которую разбавили яркими розовыми и голубыми цветами. Для поклонников бренды создали свитеры и стёганые жилеты с фирменными нашивками Stone Island, бомберы, пальто, шорты, брюки-карго, футболки и лонгсливы. Ну и куда же без аксессуаров! Мы влюбились в сумки и кожаный чемодан с тиснением.