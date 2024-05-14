Как сделать свадебный макияж без визажиста?

Визажист Юлина: до свадьбы нужно сделать пробный макияж и сфотографировать его. Для долгожданного торжества мало найти идеальное платье, в котором вы будете блистать целый день. Также важно выбрать подходящий макияж, который подчеркнёт черты лица и будет лаконично смотреться в образе. Визажист ИЛЬ ДЕ БОТЭ Анастасия Юлина подробно рассказала «Секрету фирмы», как подготовить кожу к мейку и сделать его своими силами, а ещё поделилась актуальными трендами.

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Главные правила свадебного макияжа

Первое: сделайте его естественным. В этом помогут нюдовые оттенки — они хорошо выглядят не только в жизни, но и на фото.

Второе: макияж должен быть выдержан в одном стиле с причёской, платьем и аксессуарами. Если хочется добавить акцент, то и спокойный нюд можно сделать дерзким. Для этого нарисуйте выразительные стрелки под цвет букета или украшения.

Третье: выбирайте водостойкую косметику, чтобы лицо выглядело свежим на протяжении всего дня — без потёков туши от слёз счастья.

Правила подготовки кожи к свадьбе

За месяц до торжества исключите пилинги, чистки и другие агрессивные процедуры у косметолога, чтобы не травмировать кожу и не вызвать аллергию.

Вместо этого в домашнем уходе используйте скрабы. За счёт входящих в состав измельчённых косточек оливы или винограда поры становятся чище, эпидермис разглаживается. Также нелишним будет курс массажа лица.

Макияж нужно наносить на увлажнённую кожу. Сухость убирают средства с соком и волокнами бамбука. Тканевую маску можно использовать и утром в день свадьбы, чтобы снять покраснения и выровнять цвет кожи.

В составе кремов, масок и других средств должна быть гиалуроновая кислота. Это незаменимый помощник в борьбе с сухой кожей. Добавьте в уход увлажняющую сыворотку — гиалуроновая кислота в её составе удерживает влагу и способствует питанию.

«Ночь перед свадьбой — самое волнительное время. Если не получится хорошо выспаться, наутро могут появиться отёки и синяки под глазами. Нейтрализовать их помогут патчи под глаза с кофеином и охлаждающим эффектом», — отметила визажист.

Как сделать идеальный свадебный макияж самостоятельно

Профессиональные визажисты обычно проводят репетицию макияжа. Если вы собираетесь краситься самостоятельно, обязательно сделайте пробный мейк хотя бы за пару недель до торжества. Так у вас будет время потренироваться, если вдруг обнаружите, что, например, не умеете рисовать идеально ровные стрелки. К тому же сможете оценить стойкость макияжа ещё до торжества.

Выравниваем цвет кожи

Основные правила при выборе тонального крема:

Тон должен быть лёгким, чтобы не создавался эффект маски;

Цвет лица, шеи и зоны декольте — одинаковым, особенно если свадебное платье с открытыми плечами.

Выбирайте водостойкий вариант, в котором вы уверены. Важно, чтобы он хорошо скрывал несовершенства, при этом не утяжеляя макияж. Если тон без эффекта сияния, добавить его можно с помощью подсвечивающей базы.

«Чтобы подчеркнуть черты лица и придать скулам заострённый вид, используйте сухой контуринг — кремовые текстуры утяжелят образ», — порекомендовала Юлина.

Не забудьте добавить здоровый румянец. Правила такие:

Для светлой кожи с розовым подтоном — холодные розовые румяна;

С жёлтым подтоном — розово-персиковые;

Для смуглой кожи — бронзирующие, красные и другие яркие пигменты.

При выборе румян обращайте внимание на состав: там должно быть масло лесного ореха. За счёт него средство наносится мягко и не подчёркивает недостатки. Наносите их лёгкими движениями на выступающие части скул. Не забудьте растушевать, чтобы переход был плавным и выглядел естественно.

С хайлайтером тоже важно не переборщить. В противном случае появится жирный блеск. Зафиксируйте идеальный тон пудрой, чтобы сохранить макияж до самой ночи.

Расставляем акценты

Свадебный мейк не должен быть броским, как вечерний, поэтому нужно определить одну акцентную зону: либо глаза, либо губы.

Сделать взгляд эффектным позволят аккуратные стрелки: тонкие по ресничному контуру или мягкие, растушёванные карандашом.

«Помните: косметика для глаз обязательно должна быть водостойкой — например, тушь с эффектом 4D. Она позволит придать ресницам объём, красивый изгиб и кукольную длину, и при этом продержится до следующего утра», — рассказала специалист.

Придать глазам выразительность можно тенями

Карие глаза подчеркнут коричневые оттенки + смягчите взгляд растушёванной стрелкой в той же цветовой гамме;

Зелёные и голубые глаза по-особенному засияют, если нанести мерцающие пастельные тени;

Серые глаза улучшат нежные пастельные цвета, а также эффектные образы с яркой помадой.

Попробуйте поэкспериментировать с оттенками, чтобы подобрать подходящий именно вам.

«Обязательно сделайте фото и посмотрите, как макияж глаз будет выглядеть при дневном свете», — посоветовала собеседница «Секрета фирмы».

Найти необходимые пигменты можно в больших палетках — обращайте внимание на варианты, в которых есть как матовые, мерцающие текстуры, так и металлические.

Не забываем про брови

При оформлении бровей карандашом избегайте чётко прорисованного контура и обязательно растушёвывайте пигмент.

«Придать форму можно с помощью прозрачного геля или воска, чтобы волоски выглядели аккуратно и естественно», — отметила визажист.

Важно подобрать такое средство, чтобы не осталось эффекта липкости и белого налёта, иначе образ, как и настроение невесты, может быть испорчен.

Оформляем губы

В ночь перед торжеством можно поскрабировать губы, чтобы избавиться от шелушений, а после нанести маску для губ, в состав которой входит масло ши или жожоба. Эти компоненты отлично питают кожу и удерживают влагу. Также можно использовать регенерирующие бальзамы.

После такого ухода губы будут готовы к нанесению помад различных текстур. Чтобы макияж губ продержался до ночи, выбирайте тинты или стойкие средства, которые не сотрутся при поцелуях.

«Для свадебного макияжа подойдут оттенки, которые подчёркивают естественный цвет ваших губ, или прозрачные глянцевые блески — с ними макияж будет выглядеть свежо и натурально. Яркая помада будет смотреться гармонично, если вы не делали акцент на глаза», — объяснила Юлина.

В качестве финишного штриха обязательно используйте фиксатор. Он поможет не только закрепить косметику на лице, но и освежить макияж в торжественный день.

Тренды макияжа 2024 года

Беспроигрышным вариантом остаётся выдержанный нюд. При этом небольшой акцент можно сделать на глаза, выделив их мягкой стрелкой. Такой макияж подходит под любую причёску и свадебный наряд.

«Вместе с тем в этом году невесты выбирают классику, уделяя особое внимание тону. Сияющей кожи они добиваются за счёт мерцающих теней, хайлайтера и глянцевых губ. Ещё один вариант — золотой макияж, когда блеск создаётся с помощью тёплых мерцающих теней и бронзера», — рассказала собеседница «Секрета фирмы».

Образ каждой невесты уникален и неповторим, ведь он отражает её индивидуальность и стиль. Каким будет свадебный макияж — выбирать вам, но не стоит пренебрегать базовыми правилами мейкапа, заключила визажист.