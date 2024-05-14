61-летняя Деми Мур появилась на публике в откровенном наряде

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур посетила модный показ люксового бренда Gucci и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

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61-летняя знаменитость появилась на публике в платье, состоящем из черного кружевного верха и юбки с металлическими вставками. На размещенных кадрах видно, что наряд оформлен откровенными вырезами.

Кроме того, звезда «Стриптиза» надела черные кожаные ботинки и взяла с собой небольшую сумку в тон. В качестве украшений она выбрала массивное ожерелье и повязала на шею зеленую ленту.

Ранее Деми Мур поделилась в соцсетях видео в откровенном виде. На опубликованных кадрах актриса показала фигуру в леопардовом бикини, попозировав перед камерой на пляже.