Певица Ольга Бузова вышла в свет в свадебном платье

Певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова вышла в свет в «свадебном» платье. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя Ольга Бузова стала гостьей премии ЖАРА MUSIC AWARDS, которая состоялась 13 мая в Москве. На ковровой дорожке телеведущая позировала фотографам в белом корсетном платье с разрезом, которое подчеркнуло ее фигуру. Певица надела туфли на каблуках в тон и украшения: массивные серьги, несколько колец и серебристые браслеты. Визажисты сделали ей вечерний макияж, а стилисты — укладку. По мнению некоторых поклонников, образ Бузовой на мероприятии был похож на свадебный наряд.

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«То чувство, когда хочется выйти в свадебном платье, но не важно куда», «Образ «хочу замуж», «Невеста», — писали в комментариях.

Накануне телеведущая призналась в интервью с Ляйсан Утяшевой, что у нее не сложился роман с участником Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Бузова рассказала, что у них с юмористом была взаимная симпатия, однако они «передержали» отношения. Их дружба затянулась, и знаменитости не смогли построить чего-то большего. При этом артистка назвала комика лапочкой. Бузова считает Батрутдинова своим хорошим другом.

Ранее мать Гарика Харламова отреагировала на новость о помолвке юмориста.