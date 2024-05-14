В Москве прошел показ российского бренда одежды Душегрея

Мероприятие состоялось в Гостином дворе в рамках выставки-форума «Уникальная Россия» и проекта «Этноподиум».

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Коллекция «Золотой петушок», созданная по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина, к юбилею великого русского писателя, получилась яркой и сочной, как шкатулка с самоцветами. На подиум в образе Шамаханской царицы вышла актриса и телеведущая Эвелина Блёданс. Дизайнер Наталья Душегрея для звёздной участницы выбрала яркий, как и сама героиня, образ – пальто классического силуэта с узором пейсли в насыщенных цветах, синее платье, украшенное богатым орнаментом с фрагментом иллюстрации к сказке, и дополнила образ бархатной чалмой и модными сапогами казаками.

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– Мой первый опыт в качестве модели случился, когда я была студенткой Ленинградского государственного института музыки и кинематографии. Я участвовала в конкурсе красоты “Ленинградская красавица”, – рассказала Эвелина Блëданс. – С Душегреей мы давно дружим. Я с удовольствием сама ношу вещи этого бренда и предлагаю всем присоединиться к этой прекрасной истории, прославляющей наши русские традиции и культуру!

© New Magazine

Гостями показа стали Оксана Сташенко, Екатерина Копанова, Ева Авеева, Пауль Орлянский, Ольга Жук, Анна Орлянская и др. Дефиле проходило под композицию «На златом крыльце сидели» группы «Хвоя».

Коллекция «Золотой петушок» – тонкое соединение Востока и русских традиций и культуры. На орнаменты и цветовое решение дизайнера Наталью Душегрею вдохновил Собор Василия Блаженного – своими куполами, великолепной внутренней росписью, архитектурными деталями. А насыщенные цвета — терракотовый, темно-синий, а также множество разных миксов подчеркнули тему колоритного Востока.

Мода тесно связана с искусством и ярким примером этого как раз является бренд Душегрея, который отсылает к культурному национальному наследию.

ДНК бренда: уникальные, сочные, порой сказочные, красочные принты, созданные талантливыми художниками, вдохновленные этническими мотивами или экзотической природой.

Основной темой показов Этноподиума «Взором на восток» на выставке-форуме «Уникальная Россия» стал национальный костюм — культурный код народа. Модельеры, этнографы и художники мастерски продемонстрировали синтез традиций и современности в ярких и колоритных коллекциях одежды и аксессуаров. Свои творения представили дизайнеры из разных регионов России и стран СНГ. Организатором показов выступила Евразийская Ассоциация Этнодизайнеров, президентом которой является Роза Халтуева.