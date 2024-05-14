Блогерша Виктория Боня выложила фото с белыми волосами

Телеведущая, модель и блогер Виктория Боня кардинально сменила имидж. Знаменитость опубликовала фотографию в Telegram-канале.

© РИА Новости

44-летняя Виктория Боня снялась с пепельным блондом в салоне красоты. При этом блогерша не сообщила, покрасила ли она волосы на самом деле или надела парик.

© Газета.ru

«Готовлюсь к Каннскому кинофестивалю и решила сменить образ. На следующей неделе уже лечу в Канны», — написала телеведущая.

Поклонники оценили преображение блогерши.

«Вообще супер!», «Виктория, вы прекрасны! И цвет этот», «Красота», «Вика, вам очень идет блонд», «Очень красиво», «Виктории отлично подходит светлый колорит», «Вам все идет», «Космическая», «Какая красотка», — писали интернет-пользователи в комментариях.

27 августа Виктория Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид. В декабре блогерша снова улетела к своему пластическому хирургу в Лос-Анджелес. По мнению звезды, ей было необходимо «дотянуть» второй глаз.

На прошлой неделе Виктория Боня отправилась к косметологу, где ей подкорректировали форму губ и увеличили их. Блогерша опубликовала результат до и после процедуры.

Ранее Ольга Бузова пришла на премию в «свадебном» платье.