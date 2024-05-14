Стиль парижанки для дам старше 50 лет: как его создать
Если вы задаетесь вопросом, как одеваются шикарные француженки возрастом за 50, то эта статья точно для вас. На самом деле, конечно, возраст не имеет никакого отношения к стилю, и выглядеть великолепно можно и нужно независимо от того, сколько вам лет. Главное — знать, как показать или спрятать свое тело так, чтобы это подходило именно вам.
«Стиль истинного французского шика не так уж сложно воплотить в жизнь. Это что-то изысканное и классическое, простое и элегантное разом. Французский стиль — это поиск правильного баланса между нарядностью и непринужденностью. Это настоящая свобода. Тут нет одержимости ношением смелых оттенков и экстравагантных вещей, ярких цветов и дорогих предметов — как, например, у итальянок», — рассказывает стилист Сергей Бойко.
Вещи должны сочетаться друг с другом
Итак, для француженки ее личный стиль — это коллекция вещей, которые выглядят элегантно, при этом они должны быть удобны.
«Французский гардероб функциональный, в нем есть все необходимые вещи, чтобы надевать их и сочетать между собой разными способами. Француженкам всегда есть что надеть на любое событие или мероприятие в их жизни. Вот пять правил французского стиля, которые подойдут и вам тоже», — продолжает Сергей.
Начните с основных элементов гардероба
Ваш стиль должен быть вне времени.
«Некоторые из основных французских вещей, которые должны быть в вашем гардеробе, — это пальто классического силуэта, черный блейзер, белая или светлая рубашка на пуговицах, кашемировый свитер, кожаная куртка, классические джинсы с высокой талией, белые сникерсы, туфли-лодочки и юбка ниже колена хорошего кроя. Это вещи, которые никогда не выйдут из моды», — уверяет Сергей.
Всегда сочетайте базу с более повседневными вещами
Например, вы можете надеть свой любимый блейзер с парой джинсов с высокой талией. Под блейзер наденьте простую белую или серую футболку или тонкий свитер в полоску. Это идеальный вневременной и стильный образ для любой женщины старше 50 лет.
«Что бы вы ни надели, избегайте крупных ожерелий, колец и браслетов, которые могут выглядеть неуместно. Вместо этого предпочитайте носить минималистичные украшения — или просто носите выразительные часы», — объясняет Сергей.
Обязательно подчеркивайте талию
«Я считаю, что это один из самых важных советов по французскому стилю! Некоторые вещи масс-маркета может быть сложно носить в комплекте, поэтому лучше подчеркнуть талию. Вы можете сделать это с помощью пояса или шелкового платка — лучше всего купить несколько вариантов базовых цветов», — советует Сергей.
Убедитесь, что вы носите бюстгальтер правильного размера
Действительно, впалый или неряшливый бюст могут заставить вас выглядеть старше, чем вы есть на самом деле.
«Да, ваш лифчик никто не видит (кроме мужа и, возможно, любовника, если он у вас есть), но само ощущение хорошего и качественного нижнего белья заставляет распрямить плечи и распрямить спину. Инвестируйте в себя, такие мелочи очень важны», — уверен стилист.