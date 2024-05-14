Стиль парижанки для дам старше 50 лет: как его создать

Если вы задаетесь вопросом, как одеваются шикарные француженки возрастом за 50, то эта статья точно для вас. На самом деле, конечно, возраст не имеет никакого отношения к стилю, и выглядеть великолепно можно и нужно независимо от того, сколько вам лет. Главное — знать, как показать или спрятать свое тело так, чтобы это подходило именно вам.

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«Стиль истинного французского шика не так уж сложно воплотить в жизнь. Это что-то изысканное и классическое, простое и элегантное разом. Французский стиль — это поиск правильного баланса между нарядностью и непринужденностью. Это настоящая свобода. Тут нет одержимости ношением смелых оттенков и экстравагантных вещей, ярких цветов и дорогих предметов — как, например, у итальянок», — рассказывает стилист Сергей Бойко.

Вещи должны сочетаться друг с другом

Итак, для француженки ее личный стиль — это коллекция вещей, которые выглядят элегантно, при этом они должны быть удобны.

«Французский гардероб функциональный, в нем есть все необходимые вещи, чтобы надевать их и сочетать между собой разными способами. Француженкам всегда есть что надеть на любое событие или мероприятие в их жизни. Вот пять правил французского стиля, которые подойдут и вам тоже», — продолжает Сергей.

Начните с основных элементов гардероба

Ваш стиль должен быть вне времени.

«Некоторые из основных французских вещей, которые должны быть в вашем гардеробе, — это пальто классического силуэта, черный блейзер, белая или светлая рубашка на пуговицах, кашемировый свитер, кожаная куртка, классические джинсы с высокой талией, белые сникерсы, туфли-лодочки и юбка ниже колена хорошего кроя. Это вещи, которые никогда не выйдут из моды», — уверяет Сергей.

Всегда сочетайте базу с более повседневными вещами

Например, вы можете надеть свой любимый блейзер с парой джинсов с высокой талией. Под блейзер наденьте простую белую или серую футболку или тонкий свитер в полоску. Это идеальный вневременной и стильный образ для любой женщины старше 50 лет.

«Что бы вы ни надели, избегайте крупных ожерелий, колец и браслетов, которые могут выглядеть неуместно. Вместо этого предпочитайте носить минималистичные украшения — или просто носите выразительные часы», — объясняет Сергей.

Обязательно подчеркивайте талию

«Я считаю, что это один из самых важных советов по французскому стилю! Некоторые вещи масс-маркета может быть сложно носить в комплекте, поэтому лучше подчеркнуть талию. Вы можете сделать это с помощью пояса или шелкового платка — лучше всего купить несколько вариантов базовых цветов», — советует Сергей.

Убедитесь, что вы носите бюстгальтер правильного размера

Действительно, впалый или неряшливый бюст могут заставить вас выглядеть старше, чем вы есть на самом деле.