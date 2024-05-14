Галич объяснила отказ от фильтров в соцсетях фразой «сложно смотреть в зеркало»

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич в Telegram объяснила отказ от фильтров и масок в соцсетях фразой «после сложно смотреть в зеркало».

© РИА Новости

34-летняя инфлюэнсерша рассказала, что перестала использовать инструменты для коррекции внешности два года назад. Знаменитость отметила, что они влияли на ее самооценку, в результате чего она задумалась о ринопластике. Однако Галич поборола желание сделать операцию.

«Никого не агитирую, но это реально хорошая работа в сторону принятия себя. Очень сложно после маски, где у тебя тонкий-тонкий нос и пухлые губы, смотреть в зеркало», — указала автор поста.

Ранее Галич попросила не кормить ее ради сохранения фигуры с фразой «вешу центнер».