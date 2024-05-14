Дерматолог дала советы, как защитить волосы от солнца

Все мы знаем, как важно наносить солнцезащитный крем в жаркие и долгие летние дни, чтобы предотвратить повреждение кожи. Но знаете ли вы, что солнце может испортить и ваши волосы?

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«Повреждения от ультрафиолета могут проявляться в виде обесцвечивания, сухости и ломкости прядей, секущихся кончиков, истончения», — говорит дерматолог Ирина Куроедова.

Как солнце может повредить волосы?

Возможно, вы не думаете о том, что ваша шевелюра может получить настоящий солнечный ожог. Более того, возможно, вы даже считаете, что это даже хорошо — кто не любит поцелованные солнцем локоны после отпуска? Но вред вполне реален.

«Если ваши волосы долгое время находятся на солнце, ультрафиолетовые лучи UVA и UVB могут повредить внешнее покрытие волос, то есть кутикулу», — говорит Ирина.

Поврежденные солнцем волосы можно распознать по ощущениям и по тому, как они реагируют на обычную укладку.

«Поврежденные волосы выглядят и ощущаются сухими, они неуправляемы и не держат завивку или стайлинг», — говорит Ирина.

Ультрафиолет может изменить цвет волос

Вы могли заметить, что прогулки по пляжу и заплывы в море или бассейне могут привести к тому, что вы вернетесь домой с чуть более светлыми прядями. Даже без окрашивания волосы могут изменить свой цвет под воздействием солнца. Но это еще один признак того, что ваши волосы страдают от солнечного тепла.

«Солнечные лучи действуют на волосы подобно отбеливателю и удаляют цвет в результате необратимой химической реакции. А еще повреждают белок, который называется кератином», — добавляет дерматолог.

Поэтому всегда нужно пользоваться средствами для поддержания оттенка, если вы гордитесь сложным блондом, полученным искусственно. В противном случае вы рискуете получить желтизну и другие нежелательные цветовые эффекты. А они вряд ли нужны на отдыхе. И после него.

Используйте солнцезащитный крем для волос

Солнцезащитные средства для волос образуют барьер на поверхности волос, который защищает их от вредного воздействия ультрафиолетовых (УФ) лучей. Активные ингредиенты масел и спреев это обычно авобензон, октиноксат и оксид цинка, которые поглощают или отражают УФ-излучение.

«Но важно отметить, что солнцезащитные средства для волос действуют иначе, чем кремы с защитой SPF для кожи. Поскольку наши волосы технически состоят из омертвевших клеток эпидермиса, они не реагируют на солнечный удар так, как лицо — видимым покраснением, жжением, шелушением. Вместо этого средства для волос направлены на защиту кутикулы (внешней части пряди волос), создавая буфер между ней и ультрафиолетом», — объясняет Ирина.

Как наносить солнцезащитный крем для волос

Он обычно поставляется в бутылочке с распылителем, средство легко наносится и может использоваться так же, как и спрей для укладки или лак для волос.

Защиту используют на чистых, сухих волосах. Вы можете нанести солнцезащитный крем до или после укладки.

Держите флакон на расстоянии около шести сантиметров от головы и равномерно распылите средство. Уделите больше времени макушке головы (там, где пряди разделяются на пробор). Именно здесь волосы больше всего подвержены воздействию прямых солнечных лучей.

Пальцами или расческой распределите средство по волосам, покрывая все участки.

Дайте средству полностью высохнуть, прежде чем выходить на улицу.

Другие способы защиты волос

Независимо от того, пользуетесь вы солнцезащитным кремом для волос или нет, в жаркие и солнечные дни лучше всего защищать голову от солнечных лучей.