Певица Дуа Липа показала откровенный снимок в бюстгальтере и чулках

Певица Дуа Липа приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Beauty Paper. Знаменитость показала результат в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из кадров 28-летняя Дуа Липа предстала в голубом атласном бюстгальтере, который сочетала с фиолетовыми трусами, поясом и чулками с белым кружевом. Она дополнила наряд расстегнутым топом. Поп-исполнительница также надела парик со светлыми волосами. Визажисты сделали ей макияж с розовой помадой.

В марте 2023 года Дуа Липу заметили на свидании с режиссером Роменом Гаврасом. В мае влюбленные дебютировали как пара на красной дорожке 76-го Каннского кинофестиваля. В декабре знаменитости расстались.

В начале января появились первые слухи о романе Дуа Липы с актером Каллумом Тернером. Звезд заметили, когда они танцевали на вечеринке в Лос-Анджелесе после премьеры военного сериала «Властелины воздуха». Певица пришла на мероприятие, чтобы поддержать своего возлюбленного. Спустя несколько недель знаменитостей засняли за поцелуями. У них было свидание в ресторане японской кухни Sushi Park в Голливуде.