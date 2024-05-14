Дэвид Бекхэм показал, как ухаживает за своей кожей по утрам
Спортсмен всегда строго следил за собой. Дэвид Бекхэм на протяжении многих лет поддерживает статус одного из самых красивых и ухоженных мужчин из мира звёзд. Недавно бывшему футболисту исполнилось 49 лет, и с каждым годом его утренняя рутина становится всё более обширной.
У себя в блоге Бекхэм показал, как сейчас ухаживает за собой. Он рассказал, что его рутина в обязательном порядке включает в себя очищающий гель с молочной кислотой, сыворотку и увлажняющий крем. Бекхэм рассказал, что именно жена мотивирует на то, чтобы ухаживать за собой.
Дэвид пошутил, что Виктория, вероятно, скажет ему, что он недостаточно долго втирал очищающее средство, прежде чем смешать сыворотку с кремом. По словам Бекхэма, особенно эффект от ухода за кожей заметен во время путешествий, и посоветовал мужчинам не пренебрегать средствами, которые могут помочь им выглядеть лучше.