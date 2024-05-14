Дэвид Бекхэм показал, как ухаживает за своей кожей по утрам

Спортсмен всегда строго следил за собой. Дэвид Бекхэм на протяжении многих лет поддерживает статус одного из самых красивых и ухоженных мужчин из мира звёзд. Недавно бывшему футболисту исполнилось 49 лет, и с каждым годом его утренняя рутина становится всё более обширной.

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У себя в блоге Бекхэм показал, как сейчас ухаживает за собой. Он рассказал, что его рутина в обязательном порядке включает в себя очищающий гель с молочной кислотой, сыворотку и увлажняющий крем. Бекхэм рассказал, что именно жена мотивирует на то, чтобы ухаживать за собой.

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Дэвид пошутил, что Виктория, вероятно, скажет ему, что он недостаточно долго втирал очищающее средство, прежде чем смешать сыворотку с кремом. По словам Бекхэма, особенно эффект от ухода за кожей заметен во время путешествий, и посоветовал мужчинам не пренебрегать средствами, которые могут помочь им выглядеть лучше.