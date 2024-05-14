Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала фото в купальнике. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Модель Рози Хантингтон-Уайтли позировала в черном слитном купальнике с белой отделкой. Волосы она распустила и выпрямила, а также сделала легкую укладку. Вместе с семьей она остановилась в загородном доме и показала, как они проводят время.

В марте Рози Хантингтон-Уайтли назвали «кавказской женщиной» за фото в шубе. Наряд привлек внимание русскоязычных поклонников, которые написали об этом в комментариях.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом, который старше ее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс. В начале августа Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, что планирует сыграть свадьбу с Джейсоном Стетхэмом после того, как подрастут их дети.