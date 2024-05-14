Актриса Анфиса Чехова опубликовала фото в бикини

Актриса, телеведущая Анфиса Чехова показала фигуру в соблазнительном купальнике. Звезда позировала в бассейне и поделилась кадрами в соцсетях.

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«Ничто так не поднимает охваты моего аккаунта, как фото в купальнике. Воспользуюсь этой шокотерапией, а заодно зафиксирую в своей ленте самый идеальный черный купальник, который я встречала за всю мою жизнь. Вот увидела и влюбилась без оглядки! Комфортный, соблазнительный, ничего лишнего, только пикантные жемчужинки в качестве украшения. Не проходим мимо. Ставим лайк и обсуждаем, как обычно, что не так, делала ли я пластику или это фотошоп», — высказалась артистка.

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Чехова рассказывала в соцсетях, что практически всю жизнь боролась с лишним весом. Начиная с подросткового возраста она пробовала разные диеты, в том числе прибегала к экстремальным способам. Потом стала активно заниматься спортом, но эффект от тренировок долго не держался, у актрисы постоянно случались срывы, которые возвращали ее к исходным данным. И только последние семь лет Чехова перестала контролировать вес — ей удалось найти свой подход к похудению. Звезда признавалась, что отказалась от мяса, дрожжей и сахара, а также занялась йогой. И теперь ее вес варьируется от 58 до 61 килограмма.

У знаменитости есть сын, она родила Соломона в 2012 году от актера Гурама Баблишвили. Через три года после этого события пара официально зарегистрировала отношения, однако брак долго не продержался — супруги развелись весной 2017 года.