Косметолог рассказала, как избавиться от отеков после сна

Рекомендуется делать лимфодренажные упражнения и натуральную яично-овсяную маску. Такие советы дала в эфире радиостанции «Говорит Москва» дерматовенеролог Лейла Роз.

«Недосып хронический, связанный со стрессом, — нужно лечь поспать и правильно поесть. Причём спать нужно ложиться до 23:00, так как ночью вырабатывается мелатонин, который регулирует наши суточные ритмы и отвечает за нашу красоту. Первое, что нужно сделать — это высыпаться и смотреть, что мы едим. Если мы проснулись, видим, что мы не выспались, присутствуют отёки, то нужно сделать лимфодренажные упражнения. Самое простое — поднять руки вверх, привстать на носочки, невысоко прыгнуть 100 раз. Если делать такие упражнения каждое утро, то через 3-5 дней вы заметите, что начинаете выглядеть гораздо лучше. Если вы проснулись и видите, что лицо помятое, отёкшее, то можно сделать яичную маску — смешать половинку яйца с мёдом или мелко помолотыми овсяными хлопьями и полежать в ней 15 минут».

Роз подчеркнула, что спать лучше на боку или на спине, а на животе — не рекомендуется.

Ранее дерматовенеролог Аида Пашаева предупредила о возможной аллергии на ботокс. Организм может быть крайне чувствителен к связующим элементам препарата. В частности, могут появиться покраснения, зуд и жжение, отметила врач-косметолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».