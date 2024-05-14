Экс-невеста Егора Крида выставила на продажу одежду на 700 тысяч рублей

Бывшая невеста Егора Крида, блогерша и модель Дарья Клюкина решила распродать вещи на фоне рождения сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Модель Дарья Клюкина выставила на продажу одежду на 700 тысяч рублей. По данным источника, каждый желающий может купить два платья за 126 тысяч рублей. а также футболки за 26 тысяч и 40 тысяч рублей. Информация о продаже появилась после новости о рождении у модели сына.

В 2018 году Егор Крид стал героем шоу «Холостяк», в финале которого выбрал Дарью Клюкину. Однако пара вскоре рассталась. В интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) Егор Крид рассказывал, что причиной разрыва с девушкой стало то, что она предпочла популярность, а не отношения с артистом. В 2019 году Дарья Клюкина объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера медиахолдинга Владимира Чопова. Свадебная церемония прошла в Италии. Девушка также рассказала, что, помимо основного торжества, пара запланировала путешествие по стране.