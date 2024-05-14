Будет жарко: сексуальные и чувственные тренды весна-лето−2024

Весна ассоциируется с расцветом чувств. Все пропитано флером соблазна, кокетства и флирта. Мир моды не исключение. Микрошорты, кроп-топы и обтягивающие боди — вот что нас ждет в теплом сезоне.

© ЕAST NEWS

Прозрачность

Один из ключевых трендов — абсолютная прозрачность. Чтобы «раскрыть тему тела», в ход идет все: капрон, тюль и органза. Зародилось направление в нулевых, но мода циклична.

Сейчас дизайнеры советуют носить платья, юбки и блузки или на голое тело, или в сочетании с другими предметами гардероба, создав многослойный образ. Понятно, что ходить «без всего» — занятие не для слабых духом. Для того чтобы не чувствовать себя беззащитной, прозрачные элементы одежды можно надеть поверх привычных брюк или лонгсливов. В поисках идей для создания эффектных образов рекомендуем присмотреться к коллекциям Alaїa или Jason Wu.

© ЕAST NEWS

А если вы в поисках трендовой юбки, то стоит обратить внимание на полупрозрачные варианты с ручной росписью от Givenchy или на трикотажные низы от Altuzarra. Другую интерпретацию тренда представил Erdem, эффектно скомбинировав воздушную юбку с кожаной курткой. Помните о том, что прозрачную одежду следует сочетать с гармоничным нижним бельем. Возьмите пример с Coperni или Blumarine и следуйте правилу — черное с черным, белое с белым. Эта комбинация всегда выигрышна.

Акцент на микрошорты

Дни стали длиннее, а шорты — короче, порой они даже напоминают трусы. Советуют делать акцент на ногах Bally, Max Mara, Tom Ford и Gucci, которые предложили нашему вниманию костюмы с микрошортами. В коллекции Isabel Marant можно встретить шортики из кожи. На подиумах были представлены и другие варианты: летящие модели на высокой талии, сшитые из нежного шелка и из черного трикотажа. Главный вопрос в том, как носить этот тренд в обычной жизни. Все просто. Достаточно уравновесить «микро» другим элементом гардероба с приставкой «макси». Это может быть длинный тренч, оверсайз-рубашка или высокие сапоги. Наденьте черные микрошорты с прозрачными колготками. Добавьте к образу байкерскую куртку, лакированные туфли — и образ готов. Если мотошик вам не подходит, остановите выбор на джинсовых микрошортах. Их легко комбинировать с обычной майкой и кроссовками или с воздушной блузкой и лоферами. Несмотря на актуальное правило дизайнеров «чем меньше, тем лучше», тем, кого смущает откровенная нагота, рекомендуем носить такие шорты с высокими ботинками или кедами.

© ЕAST NEWS

Открываем плечи

Открытые плечи — тоже один из трендов весны 2024-го. Причем обыграть его можно по-разному: добавить в гардероб свитшот с разрезами на плечах или взять топ с рукавами, которые спускаются с плеч. Среди тех моделей, у которых не предусмотрены ни рукава, ни бретели, особой популярностью пользуются корсетные топы-бюстье, которые стали одним из продолжений бельевого тренда. А если обнаженного эффекта, напротив, в своем аутфите не хочется, можно выбрать модель с одним открытым плечом. Тренд очень чувственный и ничуть не вульгарный. Свитеры, лонгсливы, боди, платья — бренды предлагают множество вариантов на любой вкус. Все они выглядят очень нежно и совсем не вызывают сложностей со стилизацией. Adeam и Blumarine представили бежевые нежные варианты футболки со спущенными плечами и блузки. Модель на показе Alberta Ferretti была в белом платье с оборками и спущенными плечами. Blumarine видит тренд иначе. В своей коллекции бренд представил черное полупрозрачное платье с длинными рукавами и шлейфом. Помните одно. Чувственный верх «уравновешивают» закрытым низом.

© ЕAST NEWS

Показываем белье

Тенденция на демонстрацию нижнего белья была замечена в весенних коллекциях, и имя ей lingeriecore. Демонстрация нижнего белья в повседневных образах выходит на новый уровень и только приветствуется в любом исполнении. Прозрачное, очень ажурное, кружевное и безумно соблазнительное белье поверх футболки или с распахнутой рубашкой. Victoria Beckham и Elisabetta Franchi показали, что теперь трусы или лифы могут виднеться, например, из-под боди или платья-комбинации. Актуален микс прозрачного топа или бра с блузкой. Другой вариант — чувственное женственное и прелестное платье-комбинация. Тело остается прикрыто во всех необходимых местах. Показы Dolce & Gabbana, Atlein также познакомили нас с этим трендом и подсказали, как можно интегрировать его в свой гардероб, и в очередной раз доказали, что весной 2024 года будет много прозрачности, кружева, многослойности и любимых платьев-комбинаций.

© ЕAST NEWS

Выбираем боди

Боди — очень соблазнительный элемент гардероба. Его главная особенность заключается в универсальности. Если микрошорты, как ни крути, на работу вряд ли наденешь, то боди с легкостью может стать частью офисного аутфита. Это, скажем так, один из вариантов «обнаженной закрытости». Боди по-настоящему практичный элемент женского гардероба, который плотно прилегает к телу, выгодно подчеркивая линии фигуры и делая ее изящнее и визуально стройнее. Благодаря тому, что боди не образует лишних тканевых складок и заломов, внешний вид в нем всегда выглядит дорого и опрятно. Выберите лаконичный однотонный вариант или кружевную версию, модель с разрезами или из полупрозрачной сетки.

© ЕAST NEWS

В поисках вдохновения можно обратиться к коллекциям Dries Van Noten, Andreadamo или Schiaparelli. Свои варианты стилиза — ции боди представили также Acne Studios и Max Mara. Сложносочиненные произведения искусства от KNWLS также никого не оставят равнодушными. Присмотритесь к боди натуральных оттенков. Это холст, вокруг которого можно построить стильные и эффектные наряды. Их легко дополнять яркими аксессуарами, фактурны — ми жакетами или объемными кардиганами из цветной пряжи. А яркие модели можно сочетать с белым денимом или черной кожей, получая стильные повседневные луки. Прохладными вечерами особенно практичными окажутся боди с длинным рукавом. Это отличная альтернатива водолазкам в комбинации с брюками и джинсами.

Показываем живот

Акцент на открытый живот — бесспорный тренд. И с этим солидарны практически все модные дома. Кроп-топы были представлены на неделях моды в Милане, Лондоне и Нью-Йорке, а следовательно, они просто обязаны занять место в гардеробе каждой модницы. Открытые животы были в коллекциях Christopher Esber, Ferrari, Mame Kurogouchi и Peter Do. Вариантов стилизации короткого верха масса: джинсы или брюки на низкой посадке прекрасно дополнит недлинная рубашка, а топ до середины живота будет прекрасно смотреться с расстегнутым кардиганом крупной вязки или пиджаком оверсайз. Особенно стильным станет костюм с юбкой и кроп-верхом.

© ЕAST NEWS

Тренд подходит не только обладательницам идеального рельефного пресса. Если есть сомнения, найдите платье с небольшими разрезами в области талии или наденьте укороченный жакет поверх того же боди. Такая стилизация позволит остаться в модной повестке без ущерба для собственного комфорта